ये 7 Psychological Thriller Movies, जिसे देख हिल जाएगा आपका दिमाग

हॉरर फिल्मों से डर लगता है, लेकिन साइकॉलॉजिकल थ्रिलर वो जॉनर है जो डर से भी आगे जाता है. यह आपके दिमाग के साथ खेलता है. इन फिल्मों में डर किसी भूत या शैतान से नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन से होता है- जुनून, बदला, और वो अंधेरा जो हमारी सोच के भीतर छिपा है. अगर The Skin I Live In जैसी क्लासिक फिल्म ने आपकी रूह तक हिला दी थी (जो भारत में फिलहाल उपलब्ध नहीं है), तो तैयार हो जाइए ऐसी 7 फिल्मों के लिए जो आपके दिमाग में देर तक घूमती रहेंगी.

1. Perfume: The Story of a Murderer – Amazon Prime Video

पैट्रिक ज़ुस्किंड के मशहूर नॉवेल पर आधारित ये फिल्म जीन-बैप्टिस्ट ग्रेनुई की कहानी है. एक ऐसा इंसान जिसके शरीर से कोई खुशबू नहीं आती, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति असाधारण है. वह परफेक्ट परफ्यूम बनाने के जुनून में हत्या की राह पर निकल पड़ता है. फिल्म खूबसूरती और वहशियत के बीच झूलती एक विजुअली शानदार लेकिन डरावनी यात्रा है.

2. Get Out – JioHotstar

एक अश्वेत युवक, क्रिस वॉशिंगटन, अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाता है. जो मुलाकात शुरू में अजीब लगती है, वह धीरे-धीरे एक भयावह साजिश में बदल जाती है. जॉर्डन पील की ये फिल्म नस्लवाद, नियंत्रण और मानसिक दासता पर ऐसा प्रहार करती है जो आपको भीतर तक झकझोर देता है.

3. Goodnight Mommy (2022) – Amazon Prime Video

दो जुड़वां बेटे तब शक में पड़ जाते हैं जब उनकी मां सर्जरी के बाद घर लौटती है. क्या वो वाकई उनकी मां है? फिल्म धीरे-धीरे पैरानॉइया और अविश्वास की ऐसी कहानी बुनती है जो आपको अंत तक बांधे रखती है. अंत के खुलासे आपको सन्न कर देंगे.

4. Us – JioHotstar

एडिलेड विल्सन और उसका परिवार छुट्टियों पर गया होता है जब अचानक उनके जैसे ही दिखने वाले “डरावने हमशक्ल” सामने आ जाते हैं. ये डॉपेलगैंगर्स असल में समाज के दबे हुए डर और असमानताओं के प्रतीक हैं. फिल्म में हॉरर के साथ सामाजिक संदेश और ऐसे ट्विस्ट हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं.

5. Misery – Amazon Prime Video

स्टीफन किंग की कहानी पर आधारित Misery में एक मशहूर लेखक अपनी ‘सबसे बड़ी फैन’ के चंगुल में फंस जाता है. जो महिला पहले उसे बचाती है, वही धीरे-धीरे उसकी सबसे खतरनाक कैद बन जाती है. यह फिल्म ऑब्सेशन और मेंटल टॉर्चर का एक ठंडा लेकिन असरदार नमूना है.

6. Antichrist – Amazon Prime Video

एक दंपती अपने बच्चे की मौत के बाद जंगल के बीच एक केबिन में सुकून ढूंढने जाता है, लेकिन वहां उनका दर्द और पागलपन धीरे-धीरे उन्हें निगल जाता है. लार्स वॉन ट्रियर की ये फिल्म खूबसूरत और भयानक दोनों है- प्रतीकों, हिंसा और सेक्सुअलिटी के बीच डूबती एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा.

7. Jacob’s Ladder – Amazon Prime Video



वियतनाम युद्ध से लौटे जैकब सिंगर को लगातार डरावने भ्रम और यादों का सामना करना पड़ता है. उसकी हकीकत और उसके दिमाग की गहराइयों के बीच की दीवार धीरे-धीरे मिटने लगती है. फिल्म युद्ध के ट्रॉमा और जीवन-मृत्यु की सीमाओं को मनोवैज्ञानिक हॉरर के ज़रिए दिखाती है.