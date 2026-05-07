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Best Korean Dramas: रोमांस का ओवरडोज! इन कोरियन ड्रामा की लव स्टोरीज भुलाए नहीं भूलेंगे

Latest Korean Dramas: मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम्हें K-ड्रामा का इतना जुनून क्यों है? मैं उनसे कहती हूँ कि जब तक तुम खुद इसे आज़माकर नहीं देखोगे, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या मिस कर रहे हो. इस साल का ही उदाहरण ले लो.

By: Heena Khan | Published: May 7, 2026 9:58:00 AM IST

Best korean dramas 2026
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Latest Korean Dramas: मेरे दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं, तुम्हें K-ड्रामा का इतना जुनून क्यों है? मैं उनसे कहती हूँ कि जब तक तुम खुद इसे आज़माकर नहीं देखोगे, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या मिस कर रहे हो. इस साल का ही उदाहरण ले लो. किम सियोन हो और गो यून जंग ने ‘Can This Love Be Translated?’ में रोमकॉम को एक दिल को छू लेने वाला मोड़ दिया, तो वहीं वू डो ह्वान और ली सांग यी ने ‘Bloodhounds 2’ में एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. चाहे तुम्हें कोई भी जॉनर पसंद हो, कोरियन ड्रामा तुम्हें एक शानदार अनुभव देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. अब जब हम 2026 के आधे पड़ाव के करीब पहुँच रहे हैं, तो चलो इस साल के उन सबसे अच्छे K-ड्रामा पर एक नज़र डालते हैं जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाए. 

1. Can This Love Be Translated?

अगर तुम्हें लगता है कि ‘Can This Love Be Translated?’ एक सीधा-सादा रोमकॉम K-ड्रामा है, तो तुम बिल्कुल गलत हो. किम सियोन हो अभिनीत यह ड्रामा न सिर्फ आज के ज़माने में प्यार में पड़ने की उलझनों को दिखाता है, बल्कि किसी की अपनी पहचान और खुद से सच्चा प्यार करना कितना थकाने वाला हो सकता है, इस पर भी गहराई से बात करता है. गो यून जंग ने दोहरी भूमिका में ज़बरदस्त अभिनय किया है, और सियोन हो के साथ उनकी केमिस्ट्री ही इस दिल को छू लेने वाले ड्रामा की जान है.

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2. Phantom Lawyer

जब यू येओन सियोक किसी K-ड्रामा के मुख्य कलाकार होते हैं, तो तुम्हें पहले से ही पता होता है कि तुम्हें एक ज़बरदस्त “बिंज-वॉच” अनुभव मिलने वाला है! ‘Phantom Lawyer’ भी इससे अलग नहीं है. SBS का यह ड्रामा कोर्टरूम और भूतों की कहानियों का एक अनोखा मेल है. जहाँ एक तरफ तुम इसे देखते हुए खूब हँसोगे. खासकर तब जब येओन सियोक के किरदार में उसके भूत क्लाइंट्स की आत्माएँ आ जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ, मरे हुए लोगों की दिल तोड़ने वाली पिछली कहानियाँ तुम्हारी रूह को भी छू जाएँगी. हर केस पिछले वाले से ज़्यादा दिलचस्प है, और इसीलिए ‘Phantom Lawyer’ देखना तो बनता है.

3. Bloodhounds 2

अगर तुम्हें ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर पसंद हैं, तो शायद तुमने ‘Bloodhounds’ पहले ही देख लिया होगा. Netflix की इस सीरीज़ का पहला सीज़न जहाँ बेहद शानदार था, वहीं ‘Bloodhounds 2’ में हिंसा और भावनाओं, दोनों का ही स्तर और भी ऊँचा कर दिया गया है. एक्शन सीन. जिसमें 2PM के चांगसुंग ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से सबका ध्यान खींच लिया है. इतने असली लगते हैं कि आप कास्ट की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएँगे, जबकि वू डो ह्वान और ली सांग यी की दोस्ती (ब्रोमांस) इस शो की जान बनी हुई है. PS: रेन का पागलपन भरा विलेन वाला रोल आपको सच में डरा देगा.

4. The Art of Sarah

कोरियन ड्रामा की थ्रिलर बनाने की काबिलियत की कोई सीमा नहीं है, और ‘द आर्ट ऑफ़ सारा’ हमें दिखाता है कि वे इस मामले में सबसे बेहतरीन क्यों हैं. शिन हे सन ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. अब तो हमें हैरानी भी नहीं होती, है ना? उन्होंने एक ऐसे असाधारण किरदार के कई पहलुओं को सामने लाया है जो अब तक बहुत सारे रहस्यों में छिपा हुआ था. हमेशा भरोसेमंद रहने वाले ली जून ह्युक के साथ उनकी केमिस्ट्री भी उतनी ही दिलचस्प है, जिसमें दोनों के बीच खींच-तान चलती रहती है. ऐसे ट्विस्ट और टर्न की उम्मीद करें जो आपको सच में चौंका देंगे!

5. Climax

अगर कोई और चीज़ है जिसमें कोरियन ड्रामा माहिर हैं, तो वह है ऐसे ‘गिल्टी प्लेज़र’ वाले शो बनाना जो इतने उलझे हुए होते हैं कि उनकी लत लग जाती है. लेकिन इनमें कुछ खास बातें भी होती हैं: दिलचस्प कहानी कहने का तरीका और पूरी कास्ट का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. ‘क्लाइमैक्स’ इसी का एक नया उदाहरण है. भावनाओं के एक रोलर कोस्टर सफ़र के लिए तैयार रहें, जब आप जू जी हून और हा जी वोन के सत्ता के भूखे किरदारों को अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए पागलपन की हद तक जाते हुए देखेंगे. भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवनसाथी को ही क्यों न दाँव पर लगाना पड़े.

Tags: Korean Dramasnetflix
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