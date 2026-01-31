Home > मनोरंजन > ओटीटी > कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

A R Rehman Controversy: गांधी टॉक्स की टीम, जिसमें ए.आर. रहमान, अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति और सिद्धार्थ जाधव शामिल हैं, ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने वाले एपिसोड में नज़र आएंगे.

By: Heena Khan | Published: January 31, 2026 1:14:45 PM IST

विवाद के बाद कपिल शर्मा शो में एआर रहमान
विवाद के बाद कपिल शर्मा शो में एआर रहमान


A R Rehman Controversy: गांधी टॉक्स की टीम, जिसमें ए.आर. रहमान, अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति और सिद्धार्थ जाधव शामिल हैं, ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने वाले एपिसोड में नज़र आएंगे. शुक्रवार को नेटफ्लिक्स ने एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज़ किया, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा रहमान की टांग खींचते नज़र आ रहे हैं. वीडियो में कई और मज़ेदार और कॉमिक पल भी दिखाए गए हैं.

You Might Be Interested In

रहमान का उड़ाया मजाक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, क्लिप में, कपिल शर्मा एआर रहमान से लता मंगेशकर की CD पर कसम खिलवाते हुए एक से ज़्यादा शब्द बोलने के लिए कहते हैं. उन्होंने कहा, “रहमान साहब से चार लाइन का सवाल पूछो, उनका जवाब एक शब्द में आता है – हां, नहीं, बहुत अच्छा,” जिससे सब हंसने लगते हैं.

You Might Be Interested In

Unique Hanging Story: ‘मौत’ के 2 घंटे बाद कैसे जिंदा रहा ‘यह शख्स’, 1978 में कहां हुआ था ऐसा, हैरान कर देने वाला मामला

प्रोमो हुआ आउट 

प्रोमो में कपिल शर्मा और विजय सेतुपति के बीच एक मज़ेदार बातचीत भी दिखाई गई है. शर्मा सेतुपति से पूछते हैं कि क्या वह क्रिकेट देखते हैं, जिस पर तमिल स्टार बताते हैं कि वह यह खेल नहीं देखते. शो के होस्ट फिर एक्टर से पूछते हैं कि क्या वह नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हैं. जब सेतुपति सिर हिलाते हैं और कहते हैं, “हां, हां. सिद्धू सर,” तो शर्मा पलटकर पूछते हैं कि उन्होंने सिद्धू को कहां देखा है. “क्रिकेट में देखा है,” सेतुपति तुरंत जवाब देते हैं, जिससे यह बातचीत एक मज़ेदार पल बन जाती है.

Alina Amir: MMS नहीं परिणीति चोपड़ा की वजह से इंडिया में वायरल हुईं अलीना आमिर, पहले से ही हैं जलवे

You Might Be Interested In
Tags: AR Rehmanentertainmentkapil sharma shownetflixOTT
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026

क्या आप जानते हैं गांधी जी से जुड़ी ये अहम...

January 30, 2026

हर लुक में कहर ढाती हैं Shruti Haasan, देखें तस्वीरें

January 28, 2026

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026
कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन
कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन
कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन
कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन