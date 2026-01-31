कपिल ने भी उड़ा दी एआर रहमान की खिल्ली, शो में बुलाकर कह दी ऐसी बात, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

A R Rehman Controversy: गांधी टॉक्स की टीम, जिसमें ए.आर. रहमान, अदिति राव हैदरी, विजय सेतुपति और सिद्धार्थ जाधव शामिल हैं, ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो के आने वाले एपिसोड में नज़र आएंगे. शुक्रवार को नेटफ्लिक्स ने एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज़ किया, जिसमें कॉमेडियन कपिल शर्मा रहमान की टांग खींचते नज़र आ रहे हैं. वीडियो में कई और मज़ेदार और कॉमिक पल भी दिखाए गए हैं.

रहमान का उड़ाया मजाक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, क्लिप में, कपिल शर्मा एआर रहमान से लता मंगेशकर की CD पर कसम खिलवाते हुए एक से ज़्यादा शब्द बोलने के लिए कहते हैं. उन्होंने कहा, “रहमान साहब से चार लाइन का सवाल पूछो, उनका जवाब एक शब्द में आता है – हां, नहीं, बहुत अच्छा,” जिससे सब हंसने लगते हैं.

प्रोमो हुआ आउट

प्रोमो में कपिल शर्मा और विजय सेतुपति के बीच एक मज़ेदार बातचीत भी दिखाई गई है. शर्मा सेतुपति से पूछते हैं कि क्या वह क्रिकेट देखते हैं, जिस पर तमिल स्टार बताते हैं कि वह यह खेल नहीं देखते. शो के होस्ट फिर एक्टर से पूछते हैं कि क्या वह नवजोत सिंह सिद्धू को जानते हैं. जब सेतुपति सिर हिलाते हैं और कहते हैं, “हां, हां. सिद्धू सर,” तो शर्मा पलटकर पूछते हैं कि उन्होंने सिद्धू को कहां देखा है. “क्रिकेट में देखा है,” सेतुपति तुरंत जवाब देते हैं, जिससे यह बातचीत एक मज़ेदार पल बन जाती है.

