Alia Bhatt on India’s Got Latent: समय रैना के सेट से लीक हुई फोटो? आलिया और शरवरी को देखकर फैंस हुए क्रेज़ी

Alia Bhatt on Latent: आलिया भट्ट और शरवरी ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 के सेट पर नज़र आईं, और शो की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह तब हुआ जब अप्रैल में समय रैना ने नए सीज़न की घोषणा की थी. ऐसा लगता है कि ये दोनों अभिनेत्रियाँ अपनी आने वाली फ़िल्म ‘अल्फ़ा’ के प्रमोशन के लिए शो में शामिल हुई हैं. तस्वीर में आलिया और शरवरी, बलराज सिंह घई और आशीष सोलंकी के साथ पैनल में बैठी नज़र आ रही हैं. यह वायरल पोस्ट इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ से जुड़े विवाद के महीनों बाद यह शो वापसी कर रहा है.

शो से जुड़ा विवाद

यह घटनाक्रम शो के एक एपिसोड को लेकर हुए भारी विरोध के महीनों बाद सामने आया है. उस एपिसोड में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी से बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़का और एपिसोड से जुड़े कई लोगों को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इस विवाद का असर शो के अन्य मेहमानों – आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और जसप्रीत सिंह पर भी पड़ा. बताया जाता है कि इस घटना के बाद उनके ख़िलाफ़ कई FIR दर्ज की गईं. इसके बाद, समय रैना से उनके YouTube चैनल से शो के सभी एपिसोड हटाने के लिए कहा गया.

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‘अल्फ़ा’ के बारे में

‘अल्फ़ा’ यश राज फ़िल्म्स के ‘स्पाई यूनिवर्स’ की पहली ऐसी फ़िल्म है, जिसमें मुख्य भूमिका में कोई महिला कलाकार है. पहले इसकी रिलीज़ डेट क्रिसमस 2025 से आगे बढ़ा दी गई थी, ताकि विज़ुअल इफ़ेक्ट्स पर काम करने के लिए और समय मिल सके. कई बार देरी के बाद, अब यह फ़िल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.

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