OTT Platforms: वेब सीरीज की आड़ में अश्लीलता? सरकार ने इन 5 OTT प्लेटफॉर्म को किया बैन, भद्दे और गंदे वीडियो से थे भरपूर

5 OTT Platforms Ban: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को ‘अश्लील’ कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए पांच OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है. जिन प्लेटफॉर्म को सही तरीके से ब्लॉक किया गया, उनमें मूड XVIP, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू शामिल हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के प्रोसेस के तहत, सरकार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और अश्लीलता के खिलाफ कानूनों के तहत OTT प्लेटफॉर्म तक एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश देती है.

अश्लील कंटेंट करने वाली वेबसाइट्स बैन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम पब्लिक डिसेंसी को बचाने और बनाए रखने, देश के हितों की रक्षा करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिक पत्रकारिता प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए हैं. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 का सेक्शन 69A, केंद्र को कई वजहों से ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर देता है. पिछले साल जुलाई में, केंद्र ने कई ऐप्स और वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उन पर कथित तौर पर अश्लील, भद्दा और ‘पोर्नोग्राफिक’ कंटेंट स्ट्रीम किया जा रहा था.

EPFO News: बिना आवेदन मिलेगा रिफंड, 1000 रुपये तक का बैलेंस होगा ट्रांसफर! जानें कौन है एलिजिबल?

अश्लील और भद्दे कंटेंट से थीं भरपूर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्रवाई में जिन 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को टारगेट किया गया था, उनमें ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite और Gulab App शामिल थे. यह कार्रवाई तब हुई जब इन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रहे कंटेंट को भारतीय कानूनों का “गंभीर उल्लंघन” करते हुए पाया गया. कहा जाता है कि ब्लॉक किए गए कई प्लेटफॉर्म पर “सेक्सुअल इशारे” वाला कंटेंट दिखाया जा रहा था और कुछ मामलों में, “नग्नता वाले सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट” के लंबे सीन दिखाए जा रहे थे, जिन्हें “पोर्नोग्राफिक नेचर” बताया गया था. ज़्यादातर कंटेंट में “कोई मतलब की कहानी, थीम या सोशल मैसेज” नहीं था और इसके बजाय उसमें “अश्लील और भद्दे” विज़ुअल्स ज़्यादा थे.

Aaj Ka Mausam: 7 राज्यों में आज तूफानी बारिश! दिल्ली से लेकर UP तक बदलेगा मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट