OTT Releases This Week: होगा फुल ऑन धमाल! Amazon Prime जी5 और Netflix पर हो रही हैं इस हफ्ते धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज

OTT Releases This Week 1 to 7 September: कुछ नया और मजेदार देखना चाहते हैं और अपने आने वाले वीकेंड को फॉल ऑन एंटरटेनमेंट वाला बनाना चाहते हैं, तो यहां आपको इस हफ्ते यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर में ऑटीटी पर रिलीज होने वाली बेस्ट वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में बताया हैं, जो आपके आपके पूरे हफ्ते को मजेदार बना देंगी इन्हें आप आसानी से अमेज़न प्राइम (Amazon Prime), जी5 और नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसे ऐप्स पर देख सकते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: September 2, 2025 13:58:54 IST

OTT Releases 1 to 7 September : ऑटीटी पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया रिलीज होता है और अगर आप भी ऑटीटी पर देखने के लिए कुछ धमाकेदार और नया ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि सितंबर के पहले हफ्ते में धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज ऑटीट पर रिलीज होने वाली है, जो आपके आने वाले वीकेंड को फॉल ऑन एंटरटेनमेंट बना देने वाली हैं। सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम से भरी ये फिल्में और वेब सीरीज आपको बेहद पसंद आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में रिलीज हो रही फिल्में और वेब सीरीज कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होंगी। 

आंखों की गुस्ताखियां (Aankhon Ki Gustaakhiyan)

विक्रात मैसी और शनाया कपूर की आने वाली फिल्म “आंखों की गुस्ताखियां” (Aankhon Ki Gustaakhiyan) 11 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई हैं। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिले हैं और कहानी को बेहद रोमांटिक बताया गया हैं। अब ये फिल्म “आंखों की गुस्ताखियां” जी5 ( Zee5) पर 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

मालिक (Maalik)

थिएटर में धमाल मचाने वाली फिल्म ‘मालिक’ (Maalik) लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में राजकुमार राव के किरदार और अदाकारी को खूब पसंद किया गया था। राजकुमार राव  के साथ फिल्म में मानुषी छिल्लर भी अहम किरदार में हैं। फिल्म ‘मालिक’ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 5 सितंबर के दिन रिलीज होने जा रही है। 

इंस्पेक्टर ज़ेंडे (Inspector Zende)

काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई मनोज बाजपेयी की फिल्म ‘इंस्पेक्टर झेंडे’ (Inspector Zende) भी 5 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की कहानी में बेहद मजेदाकर है, जिसमें मनोज बाजपेयी एक पुलिस के किरदार मधुकर बापूराव झेंडे में नजर आ रहे है, जो फरार किलर जिम सर्भ को पकड़ने निकलते हैं। वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए यह फिल्म मस्ट वॉच है। 

टास्क (Task)

अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्म पसंद है, तो जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर 7 सितंबर के दिन रिलीज होने वाली फिल्म ‘टास्क’ (Task) आपके लिए हैं। फिल्म की कहानी बेहद जबरदस्त है और फिल्म का बज ऑटीटी पर पहले से ही बनी हुआ हैं।  फिल्म में अमेरिकन एक्टर मार्क रुफ्फालो अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। 

वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 (Wednesday Season 2 Part 2)

नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज वेडनेसडे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। हाल ही में इस सुपरहिट सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ था, जिसमें सर्फ 4 एपिसोड थे। वही अब वेडनेसडे सीजन 2 का पार्ट 3 सितंबर को रिलीज होने वाला है, जिसमें 2 एपिसोड होंगे। वीकेंड को मजेदार बाननाके लिए यह सीरीज बेस्ट है। 

Tags: OTT ReleasesSeptember OTT releases
