Home > मनोरंजन > इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान

इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान

OTT Release This Week: अगस्त का आखिरी हफ्ता काफी मजेदार होने वाला है। इस वीकेंड आप अपने दोस्तों के साथ नई सीरीज और फिल्मों के मजा ले सकते हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 13:14:00 IST

OTT Release This Week
OTT Release This Week

OTT Release This Week: अगस्त का आखिरी हफ्ता ओटीटी शोज और फिल्मों की एक नई लिस्ट लेकर आ रहा है। इनमें आपकों एक्शन, हॉरर और थ्रील खूब सारा देखने को मिलने वाला है। नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो तक पर आप फिक्शन, रियलिटी, डॉक्यूमेंट्रीज़ और एनिमेशन का मजा ले सकते हैं। आप इन्हें दोस्तो, परिवार और गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी देख सकते हैं। यह आपके मूड को एक दम बेहतरीन बनाकर रखेगा। 

पति सीजन 2

पति की वापसी के साथ यह सीरीज और भी धमाकेदार होने जा रही है। इस सीजन में आपको राजनीतिक उलझनें परिवार के जीवन में नई उथल-पुथल की कहानी देखने को मिलने वाली है। साथ ही विद्रोह, आर्थिक तंगी और सत्ता संघर्षों का तड़का इस वेबसीरीज को और भी बेहतरीन बनाता है। 

कहां देखें: मैक्स ओरिजिनल्स

दिनांक: 26 अगस्त, 2025 

द होम टीम

इस सीरीज में आपकों छह जेट्स खिलाड़ियों और उनके साथियों की कहानी देखने को मिलने वाली है। यह सीरीज एनएफएल सीज़न के उतार-चढ़ाव, पारिवारिक जीवन और उनके करियर के बारे में है। यह शो यूवाओं के करियर में आ रही दिक्कतों का उजागर करता है। 

कहां देखें: प्राइम वीडियो
दिनांक: 26 अगस्त 

“विद लव, मेघन” सीज़न 2 

यह सीरीज अपने अगले सीजन के साथ एक बार फिर वापस लौट रही है। इस सीरीज के ट्रेलर में जोस आंद्रेस, डेविड चांग, ​​टैन फ़्रांस, क्रिसी टेगेन, जे शेट्टी जैसे कई अन्य किरदार नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में मेघन खाना पकाने, मनोरंजन और विचारशील मेजबानी के शौक को सबसे सामने पेश करती हैं। 

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

आई नो वट यू वॉन्ट

इस सीरीज में आपकों पांच दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलने वाली हैं। इनसे एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सभी इस पर मुंह बंध रखना बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद कोई उनका बदला लेने के लिए वापस लौटते हैं। वो मदद के लिए इधर-उधर भागते हैं। यह सीरीज एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है। 

कहां देखें: प्राइम वी़डियो 

देवर आवेज पर नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट पर आया प्यार, घरवालों को लगाई लताड़, बोलीं- सब आके बदतमीजी

इट्स नेवर ओवर, जेफ़ बकले

इस सीरीज को एमी बर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है। यह एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री है जो जेफ़ बकले के जीवन पर बेस्ड है। 

कहां देखें: प्राइम वीडियो
दिनांक: 26 अगस्त, 2025  

साउथ सुपरस्टार Nagarjuna ने इस हसीना को जड़ दिए थे 14 थप्पड़, एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर किया था खुलासा, मांगनी पड़ी थी माफी!

Tags: netflixOTT
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान
इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान
इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान
इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?