इस हफ्ते OTT पर धमाल मचाएगी ये सीरीज-फिल्में, दोस्तों के साथ वीकेंड पर पहले से ही बना लें प्लान

OTT Release This Week: अगस्त का आखिरी हफ्ता ओटीटी शोज और फिल्मों की एक नई लिस्ट लेकर आ रहा है। इनमें आपकों एक्शन, हॉरर और थ्रील खूब सारा देखने को मिलने वाला है। नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो तक पर आप फिक्शन, रियलिटी, डॉक्यूमेंट्रीज़ और एनिमेशन का मजा ले सकते हैं। आप इन्हें दोस्तो, परिवार और गर्लफ्रेंड किसी के साथ भी देख सकते हैं। यह आपके मूड को एक दम बेहतरीन बनाकर रखेगा।

पति सीजन 2

पति की वापसी के साथ यह सीरीज और भी धमाकेदार होने जा रही है। इस सीजन में आपको राजनीतिक उलझनें परिवार के जीवन में नई उथल-पुथल की कहानी देखने को मिलने वाली है। साथ ही विद्रोह, आर्थिक तंगी और सत्ता संघर्षों का तड़का इस वेबसीरीज को और भी बेहतरीन बनाता है।

कहां देखें: मैक्स ओरिजिनल्स

दिनांक: 26 अगस्त, 2025

द होम टीम

इस सीरीज में आपकों छह जेट्स खिलाड़ियों और उनके साथियों की कहानी देखने को मिलने वाली है। यह सीरीज एनएफएल सीज़न के उतार-चढ़ाव, पारिवारिक जीवन और उनके करियर के बारे में है। यह शो यूवाओं के करियर में आ रही दिक्कतों का उजागर करता है।

कहां देखें: प्राइम वीडियो

दिनांक: 26 अगस्त

“विद लव, मेघन” सीज़न 2

यह सीरीज अपने अगले सीजन के साथ एक बार फिर वापस लौट रही है। इस सीरीज के ट्रेलर में जोस आंद्रेस, डेविड चांग, ​​टैन फ़्रांस, क्रिसी टेगेन, जे शेट्टी जैसे कई अन्य किरदार नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में मेघन खाना पकाने, मनोरंजन और विचारशील मेजबानी के शौक को सबसे सामने पेश करती हैं।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

आई नो वट यू वॉन्ट

इस सीरीज में आपकों पांच दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलने वाली हैं। इनसे एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सभी इस पर मुंह बंध रखना बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद कोई उनका बदला लेने के लिए वापस लौटते हैं। वो मदद के लिए इधर-उधर भागते हैं। यह सीरीज एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है।

कहां देखें: प्राइम वी़डियो

इट्स नेवर ओवर, जेफ़ बकले

इस सीरीज को एमी बर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है। यह एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री है जो जेफ़ बकले के जीवन पर बेस्ड है।

कहां देखें: प्राइम वीडियो

दिनांक: 26 अगस्त, 2025

