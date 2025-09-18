इस वीकेंड फुल-ऑन एंटरटेनमेंट! ये 7 मसालेदार रिलीज मचाएंगी स्क्रीन पर हल्ला
इस वीकेंड फुल-ऑन एंटरटेनमेंट! ये 7 मसालेदार रिलीज मचाएंगी स्क्रीन पर हल्ला

OTT Release This Friday: ये फ्राइडे आपके लिए कई सारे सरप्राइजेज से भरा है. ओटीटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके लिए एंटरटेनमेंट का धमाकेदार पिटारा लेकर आ रहे हैं. 1 या 2 नहीं बल्कि 7 फिल्में जो आपका वीकेंड शानदार बना देंगी.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 18, 2025 9:59:57 PM IST

New movies web shows Releases: अगर आप इस वीकेंड को full-on binge-watch mode में बिताना चाहते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट का पावर पैक तैयार कर रखा है. रोमांस, हॉरर, कॉमेडी या थ्रिल, हर मूड के लिए कुछ न कुछ है. नेटफ्लिक्स (Netflix), जियो हॉटस्टार (JioHotstar) और जी5 (ZEE5) पर ये नए टाइटल्स आपकी स्क्रीन पर मजेदार और रोमांचक पल लेकर आएंगे.

हर शो और फिल्म अपने अलग फ्लेवर के साथ सामने आ रही है. चाहे आप कहानी में खोना चाहते हों या सिर्फ थोड़े फन और एक्साइटमेंट्स के लिए देखना चाहते हों, ये 7 टाइटल्स आपके वॉचलिस्ट में मस्ट हैव्स हैं.

1. She Said Maybe- Netflix

Mavi की रोम-कॉम कहानी, जिसमें उसकी दुनिया बदल जाती है जब वह एक अमीर तुर्किश फैमिली की वारिस बनती है. प्यार और नई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना उसकी सबसे बड़ी चैलेंज है.

2. Swiped- JioHotstar

Whitney Wolfe Herd की inspiring बायोपिक, जो बताती है कि कैसे उन्होंने Bumble और Tinder जैसी apps लॉन्च करके टेक दुनिया में अपनी पहचान बनाई

3. Haunted Hotel- Netflix

एक एडल्ट एनिमेटेड हॉरर-कॉमेडी, जहां Katherine एक अजीब होटल की वारिस बनती है. भूत, मॉन्स्टर्स और भाई के भूत के साथ उसे होटल संभालना पड़ता है.

4. The Trial Season 2- JioHotstar

Kajol Noyonika Sengupta अपने पति की political comeback और पुराने इश्क़ के लौटने से घर और करियर में जटिलताओं का सामना करती हैं.

5. House Mates- ZEE5

नई शादीशुदा जोड़ी अपने सपनों के अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है, लेकिन अजीब और मज़ेदार घटनाएं उन्हें चौंका देती हैं.

6. Billionaires Bunker- Netflix

अरबपति एक लग्ज़री अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेते हैं, लेकिन पुराने विवाद और सत्ता की लड़ाई शांति भंग कर देती है.

भोजपुरी सिनेमा की सबसे कातिल हसीना है Pawan Singh की ये हिरोइन, फिगर देख खड़ा हो जाएगा रोम-रोम

7. Police Police- JioHotstar

कॉमेडी-क्राइम ड्रामा जिसमें इंस्पेक्टर Arjun, street-smart अपराधी Ravi की मदद से जटिल मामलों को सुलझाता है.

इस वीकेंड फुल-ऑन एंटरटेनमेंट! ये 7 मसालेदार रिलीज मचाएंगी स्क्रीन पर हल्ला

इस वीकेंड फुल-ऑन एंटरटेनमेंट! ये 7 मसालेदार रिलीज मचाएंगी स्क्रीन पर हल्ला

