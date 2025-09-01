इस हफ्ते का OTT मेन्यू! Prime Video के धमाकेदार टाइटल्स, कौन सा शो आपकी वॉचलिस्ट में है?

New Movies And Series On OTT: सितंबर का पहला हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो हर जॉनर के फैंस को एंटरटेन करेंगी। अगर आप क्राइम, मिस्ट्री, ड्रामा या फैमिली एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए परफेक्ट है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब दर्शकों की पहली पसंद बन चुके हैं। हर हफ्ते नए शोज और फिल्में रिलीज होती हैं और दर्शकों को अलग-अलग जॉनर की कहानियां देखने को मिलती हैं। इस बार का हफ्ता भी खास है क्योंकि इसमें थ्रिलर से लेकर ड्रामा और डार्क फैंटेसी तक सब कुछ शामिल है।

इस हफ्ते रिलीज होने वाले बड़े टाइटल्स:

• Inspector Zende (Netflix)

एक दमदार क्राइम और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा, जहां सस्पेंस और एक्शन का तड़का मिलेगा।

• Wednesday 2 (Netflix)

डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री से भरी यह पॉपुलर सीरीज अपने नए पार्ट के साथ दर्शकों को रोमांचित करेगी।

• Maalik (ZEE5)

पारिवारिक रिश्तों और सत्ता की खींचतान पर आधारित यह शो ड्रामा और इमोशंस पसंद करने वालों के लिए खास रहेगा।

• Prime Video Releases

इस हफ्ते Prime Video पर भी कुछ इंटरनेशनल और इंडियन टाइटल्स आ रहे हैं, जो विविधता और नई कहानियों से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं।

इन सभी रिलीज का कॉम्बिनेशन दर्शकों को हर मूड के हिसाब से एंटरटेनमेंट देगा। एक तरफ जहां Inspector Zende क्राइम की गुत्थियां सुलझाएगा। वहीं, Wednesday Part 2 आपको रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। दूसरी ओर, Maalik इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को स्क्रीन पर पेश करेगा। कुल मिलाकर, इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का ऐसा धमाका होने वाला है जो हर तरह के दर्शकों को बांधे रखेगा।