OTT Release This Week: Netflix से Prime Video तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज; रिलीज होंगी ये 11 फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week [25 June to 01 July]: जून 2026 का आखिरी सप्ताह OTT लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है. 25 जून से 28 जून के बीच कई बड़ी फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और रियलिटी शोज अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने जा रहे हैं, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, फैंटेसी, हिस्टोरिकल और रियलिटी एंटरटेनमेंट जैसे कई जॉनर इस हफ्ते लोगों का मनोरंजन करेंगे. Netflix, Prime Video, JioHotstar, SonyLIV और Lionsgate Play जैसे मेन OTT प्लेटफॉर्म्स अपने लोगों के लिए नए और चर्चित कंटेंट लेकर आ रहे हैं. अगर आप वीकेंड पर कुछ नया देखने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए काम की साबित हो सकती है.

ब्लास्ट (Blast)

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 25 जून 2026

तमिल एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘ब्लास्ट’ एक साधारण परिवार की संघर्षपूर्ण कहानी को सामने लाती है. कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी एक प्रभावशाली उद्योगपति की खनन परियोजना की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो जाती है. हालात ऐसे बनते हैं कि परिवार को अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है. फिल्म में अर्जुन सरजा, प्रीति मुखुंदन और अभिरामी मेन रोल में नजर आएंगे.

अवतार: द लास्ट एयरबेंडर (Avatar: The Last Airbender Season 2)

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 25 जून 2026

लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज ‘अवतार: द लास्ट एयरबेंडर’ का दूसरा सीजन लोगों को फिर से जादुई दुनिया में ले जाएगा. इस बार आंग की यात्रा अर्थ किंगडम तक पहुंचती है, जहां राजनीतिक अस्थिरता और फायर लॉर्ड ओजाई का बढ़ता प्रभाव नई चुनौतियां खड़ी करता है. सीजन में टॉप बेइफोंग की एंट्री कहानी को नया मोड़ देती है और कई महत्वपूर्ण घटनाओं की नींव रखती है.

द बेयर (The Bear Season 4)

कहां देखें: JioHotstar

रिलीज डेट: 25 जून 2026

चर्चित ड्रामा सीरीज ‘द बेयर’ अपने चौथे सीजन के साथ लौट रही है. इस बार कहानी भावनात्मक संघर्ष और व्यक्तिगत दबावों पर ज्यादा केंद्रित नजर आएगी. कार्मी के रेस्टोरेंट छोड़ने के फैसले के बाद सिडनी को बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है. सीरीज महत्वाकांक्षा, मानसिक दबाव और रिश्तों पर उसके प्रभाव को गहराई से दिखाती है.

राजा शिवाजी (Raja Shivaji)

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 26 जून 2026

रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी ‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके विजन को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती है. फिल्म सिर्फ युद्ध और रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे शासक की कहानी बताती है जिसने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी. ये फिल्म शिवाजी महाराज के नेतृत्व, साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाती है.

बाहुबली (Baahubali: The Torchbearer)

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 26 जून 2026

ये डॉक्यूमेंट्री भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी ‘बाहुबली’ के निर्माण की कहानी दिखाती है. इसमें निर्देशक एस.एस. राजामौली की कल्पना, फिल्म निर्माण की चुनौतियां और पर्दे के पीछे की दिलचस्प जानकारियां दिखाई जाएंगी. प्रभास, राणा दग्गुबाती और प्रोडक्शन टीम के कई सदस्य अपने अनुभव भी साझा करते नजर आएंगे.

परफेक्ट फैमिली सीजन-2 (Perfect Family Season 2)

कहां देखें: SonyLIV

रिलीज डेट: 26 जून 2026

‘परफेक्ट फैमिली’ का दूसरा सीजन आधुनिक भारतीय परिवारों में मौजूद भावनात्मक दूरी, पीढ़ियों के अंतर और रिश्तों की जटिलताओं को फिर से सामने लाता है. काकरिया परिवार की कहानी हास्य और वास्तविकता के संतुलन के साथ आगे बढ़ती है.

मर्डर मिस्ट्री (This Is Not a Murder Mystery)

कहां देखें: Lionsgate Play

रिलीज डेट: 26 जून 2026

1936 के बैकग्राउंड पर आधारित ये बेल्जियन सीरीज मर्डर मिस्ट्री और कला जगत का अनोखा संगम पेश करती है. कहानी में सल्वाडोर डाली और रेने मैग्रिट जैसे कलाकारों को भी शामिल किया गया है, जो इसे अन्य क्राइम ड्रामा से अलग बनाती है.

येती (The Yeti)

कहां देखें: Lionsgate Play

रिलीज डेट: 26 जून 2026

अलास्का के बर्फीले इलाके में शुरू हुआ एक रेस्क्यू मिशन अचानक खौफनाक मोड़ ले लेता है. एक प्राचीन और रहस्यमयी जीव के सामने इंसानी टीम का संघर्ष इस सर्वाइवल हॉरर फिल्म का मुख्य आकर्षण है.

लॉक अप सीजन-2 (Lock Upp Season 2)

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 27 जून 2026

रियलिटी शो ‘लॉक अप’ दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस बार शो की थीम ‘सच या सजा’ रखी गई है. फराह खान और रितेश देशमुख बतौर जेलर नजर आएंगे. शो में कई चर्चित चेहरे अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खुलासे करते दिखाई देंगे.

स्टॉर्म सीजन-4 (In the Eye of the Storm Season 4)

कहां देखें: Prime Video

रिलीज डेट: 28 जून 2026

ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वास्तविक वीडियो फुटेज और उनके अनुभवों को दर्शाती है. तूफान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से जूझते लोगों की कहानियां इसे बेहद प्रभावशाली बनाती हैं.

ELLE

कहां देखें: Prime Video

रिलीज डेट: 1 जुलाई 2026

जुलाई की शुरुआत में रिलीज होने वाली ‘ELLE’ युवाओं की आकांक्षाओं, रिश्तों और बदलती पहचान पर आधारित एक नई ओरिजिनल सीरीज है. आधुनिक जीवन की चुनौतियों और सपनों को केंद्र में रखकर तैयार की गई ये कहानी युवा दर्शकों को खास तौर पर आकर्षित कर सकती है.