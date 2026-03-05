Home > मनोरंजन > OTT Release: ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का तड़का, अनिल कपूर से प्रभास तक की फिल्में-सीरीज करेंगी धमाकेदार एंट्री

OTT Release: मार्च 2026 का पहला हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है. इस दौरान एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और हॉरर-कॉमेडी से जुड़ी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 5, 2026 8:06:11 PM IST

OTT Release: मार्च 2026 का पहला हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए खास रहने वाला है. इस दौरान एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और हॉरर-कॉमेडी से जुड़ी कई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं. अनिल कपूर की ‘सूबेदार’, जासूसी सीरीज ‘यंग शर्लक’ और प्रभास की हॉरर-कॉमेडी ‘द राजा साब’ जैसी कई बड़ी रिलीज इस हफ्ते दर्शकों का मनोरंजन करेंगी.

एक्शन ड्रामा ‘सूबेदार’ में दिखेंगे अनिल कपूर

निर्देशक सुरेश त्रिवेणी की फिल्म ‘सूबेदार’ में अनिल कपूर एक अलग अंदाज में नजर आएंगे. वह ‘अर्जुन मौर्य’ नाम के रिटायर्ड भारतीय सेना अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं. कहानी उनके संघर्षों के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां वह मध्य प्रदेश के एक कानूनविहीन शहर में सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं. फिल्म में राधिका मदान, मोना सिंह और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

‘यंग शर्लक’ में दिखेगी जासूस की शुरुआती कहानी

मिस्ट्री ड्रामा ‘यंग शर्लक’ महान जासूस शर्लक होम्स के शुरुआती दिनों की कहानी दिखाती है. इसमें हीरो फिएन्स टिफिन 19 वर्षीय शर्लक के किरदार में नजर आएंगे. ऑक्सफोर्ड में एक हत्या के मामले में फंसने के बाद वह खुद को बचाने के लिए एक बड़ी साजिश का खुलासा करता है, जो उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देता है.

अलख पांडे के जीवन से प्रेरित बायोग्राफिकल सीरीज

निर्देशक प्रतिश मेहता की बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के संस्थापक अलख पांडे की जिंदगी से प्रेरित है. इसमें एक ऐसे शिक्षक की कहानी दिखाई गई है, जो छोटे शहर से शुरुआत करके शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करता है.

50 साल बाद रिश्ते में आएगा बड़ा मोड़

एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा फिल्म में पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया ऐसे दंपति की भूमिका निभा रहे हैं, जो शादी के 50 साल बाद अलग होने का फैसला करते हैं. कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब 70 साल की उम्र में पत्नी अपने पति के सामने अतीत के एक अफेयर का खुलासा करती है.

युवाओं की जिंदगी को दिखाएगी पंजाबी फिल्म

एक पंजाबी ‘कमिंग-ऑफ-एज’ ड्रामा भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगा. फिल्म में रोशन प्रिंस, सौरव शर्मा और सावी सूद के किरदारों के जरिए युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, सामाजिक दबाव और बदलते रिश्तों की कहानी दिखाई गई है.

तमिल रोमांटिक-थ्रिलर में रहस्य और सस्पेंस

एक तमिल रोमांटिक ड्रामा-थ्रिलर में ‘मधन’ नाम के युवक की कहानी दिखाई गई है, जो सामाजिक चिंता और महिलाओं के डर से जूझ रहा है. अपने डर को दूर करने के लिए वह एक स्पा वर्कर के साथ एक दिन बिताने का फैसला करता है, लेकिन यह सफर अचानक रहस्यमय और खतरनाक मोड़ ले लेता है.

गुजराती फिल्म भी होगी रिलीज

बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने वाली एक गुजराती फिल्म भी ओटीटी पर रिलीज होगी. कहानी कर्ज में डूबे रिक्शा चालक ‘लालजी’ की है, जिसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है, जिसे भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है.

तेलुगु रीमेक में दिखेगी महिला सशक्तिकरण की कहानी

मलयालम सुपरहिट फिल्म ‘जया जया जया हे’ का तेलुगु रीमेक भी इस हफ्ते रिलीज होगा. फिल्म में एक शिक्षित युवती की कहानी दिखाई गई है, जिसकी शादी एक पितृसत्तात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो जाती है. अत्याचार की सीमा पार होने के बाद वह अपने सम्मान के लिए खुद लड़ने का फैसला करती है.

प्रभास की हॉरर-कॉमेडी ‘द राजा साब’

सुपरस्टार प्रभास फिल्म ‘द राजा साब’ के साथ पहली बार हॉरर-कॉमेडी जॉनर में नजर आएंगे. कहानी ‘राजू’ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हैदराबाद के एक शापित महल में अपने दादा की तलाश में पहुंचता है. वहां उसे अपनी शाही विरासत और खतरनाक विलेन ‘कनकराजु’ के बारे में पता चलता है.

