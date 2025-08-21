थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग

OTT Must Watch Movie: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) और अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime) पर कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज हैं, जिनकी कहानी बेहद मजेदार और धामेकदार है, जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी ऐसी ही कोई बेस्ट फिल्म (Best Film) देखने का सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां अमेज़न प्राइम की मस्ट वॉच फिल्म, जो सभी ऐरी गैरी सीरीज के परखच्चे उड़ा रही है और ओटीटी पर तबाही मचा रही है। इस साउथ फिल्म का नाम है “जेलर” जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) अहम किरदार में नजर आए हैं।

2 साल पहले 2023 में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म “जेलर” (Rajinikanth’s Film “Jailer” Released 2 Years Ago In 2023)



2 साल पहले 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म “जेलर” (Jailer) 2 घंटे 48 मिनट की है और इस फिल्म की कहानी कॉमेडी और एक्शन से भरी हुई है, वही इस फिल्म का धमाकेदार सस्पेंस तो आपका दिमाग घुमा देने वाला है। इस मस्ट वॉच फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड जेलर, जिसका किरदार रजनीकांत (Rajinikanth) निभा रहे हैं और उसके पुलिस इंस्पेक्टर बेटे पर अधारीत है, जो ट्रांसफर के बाद एक नए शहर में रहने जाते हैं। जिस इलाके में जेलर और उसका बेटा रहता है, उस इलाके में एक गैंगस्टर का भौकाल छाया होता है, जो देवी देवताओं की मूर्तियों की स्मगलिंग करता है। वहीं इस विलन के बारे में उस नए पुलिस वाले को पता लगता है और वह जांच शुरू हो जाती हैं, कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब पुलिस ऑफिसर लापता हो जाता है, जिसके बाद बेटे की तलाश में वह रिटायर्ड जेलर निकल पड़ता है और फिर जो फिल्म में होता है वो देखने लायक हैं। फिल्म में दिया गया धंसू थ्रिलर और सस्पेंस हर किसी को हिला कर रख देगा।

रजनीकांत की फिल्म “जेलर” को imdb से मिली 7.1 की रेटिंग (Rajinikanth’s Film “Jailer” Got A Rating Of 7.1 From imdb)



बता दें कि ओटीटी पर रजनीकांत की इस थ्रिलर साउथ फिल्म “जेलर” (Jailer) मस्ट वॉच मूवी माना जाता है और इसे imdb से 7.1 की रेटिंग मिली है। रिलीज के दौरान फिल्म जेलर ने वर्ल्डवाइड कमाई 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और कई दिनो तक थिएटर से नहीं उतरी थी अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। खबरें है कि अगले साल जेलर 2 (Jailer 2) को थिएटर्स में रिलीज किया जा सकता है।