Home > मनोरंजन > थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग

थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग

OTT Must Watch Movie: यहां हम बात कर रहे हैं 2 साल पहले 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म “जेलर”, जिसकी कहानी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है और अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 21, 2025 18:46:32 IST

rajinikanth movie jailer
rajinikanth movie jailer

OTT Must Watch Movie: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) और अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime) पर कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज हैं, जिनकी कहानी बेहद मजेदार और धामेकदार है, जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी और रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप भी ऐसी ही कोई बेस्ट फिल्म (Best Film) देखने का सोच रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां अमेज़न प्राइम की मस्ट वॉच फिल्म, जो सभी ऐरी गैरी सीरीज के परखच्चे उड़ा रही है और ओटीटी पर तबाही मचा रही है। इस साउथ फिल्म का नाम है “जेलर” जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) अहम किरदार में नजर आए हैं। 

2 साल पहले 2023 में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म “जेलर” (Rajinikanth’s Film “Jailer” Released 2 Years Ago In 2023)

2 साल पहले 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म “जेलर” (Jailer) 2 घंटे 48 मिनट की है और इस फिल्म की कहानी कॉमेडी और एक्शन से भरी हुई है, वही इस फिल्म का धमाकेदार सस्पेंस तो आपका दिमाग घुमा देने वाला है। इस मस्ट वॉच फिल्म की कहानी एक रिटायर्ड जेलर, जिसका किरदार रजनीकांत (Rajinikanth) निभा रहे हैं और उसके पुलिस इंस्पेक्टर बेटे पर अधारीत है, जो ट्रांसफर के बाद एक नए शहर में रहने जाते हैं। जिस इलाके में जेलर और उसका बेटा रहता है, उस इलाके में एक गैंगस्टर का भौकाल छाया होता है, जो देवी देवताओं की मूर्तियों की स्मगलिंग करता है। वहीं इस विलन के बारे में उस नए पुलिस वाले को पता लगता है और वह जांच शुरू हो जाती हैं, कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब पुलिस ऑफिसर लापता हो जाता है, जिसके बाद बेटे की तलाश में वह रिटायर्ड जेलर निकल पड़ता है और फिर जो फिल्म में होता है वो देखने लायक हैं। फिल्म में दिया गया धंसू थ्रिलर और सस्पेंस हर किसी को हिला कर रख देगा।

rajinikanth movie jailer

रजनीकांत की फिल्म “जेलर” को  imdb से  मिली 7.1 की रेटिंग (Rajinikanth’s Film “Jailer” Got A Rating Of 7.1 From imdb)

बता दें कि ओटीटी पर रजनीकांत की इस थ्रिलर साउथ फिल्म “जेलर” (Jailer)  मस्ट वॉच मूवी माना जाता है और इसे imdb से 7.1 की  रेटिंग मिली है। रिलीज के दौरान फिल्म जेलर ने वर्ल्डवाइड कमाई 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और कई दिनो तक थिएटर से नहीं उतरी थी अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। खबरें है कि अगले साल जेलर 2 (Jailer 2) को थिएटर्स में रिलीज किया जा सकता है।

Tags: Amazon Prime videoCooliejailerjailer 2jailer on ottOTTott best south thrillerOTT moviesott must watchprime videorajinikanth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग
थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग
थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग
थ्रिलर और सस्पेंस से भरी इस साउथ फिल्म देख हलक में आ जाएंगी जान OTT पर है Must Watch, मिली IMDb पर 7.1 रेटिंग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?