Home > मनोरंजन > Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात

Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात

Gondhal Oscars 2027: फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि मराठी थ्रिलर 'गोंधल' को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है. जानिए फिल्म में क्या है खास.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 18, 2026 5:17:18 PM IST

मराठी फिल्म 'गोंधल' ऑस्कर 2027 के लिए भारत की तरफ से चुनी गई
मराठी फिल्म 'गोंधल' ऑस्कर 2027 के लिए भारत की तरफ से चुनी गई


मराठी थ्रिलर ‘गोंधल’ को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की तरफ से चुन लिया गया है. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. इस फिल्म की कहानी ग्रामीण महाराष्ट्र में फिल्माई गई सुमन पर आधारित है, जो एक दुल्हन है और रिश्तों में फंसी हुई है.

इन फिल्मों से था मुकाबला

संतोष दावखर के निर्देशन में बनी ‘गोंधल’ ऑस्कर 2027 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी. इस फिल्म को साल 2025 के IFFI में सिल्वर पीकॉक अवॉर्ड भी मिल चुका है. आपको बता दें कि ऑस्कर के लिए कुल 33 फिल्मों ने दावेदारी पेश की थी, जिनमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, गुजराती, तमिल समेत कई भाषाओं की फिल्में शामिल थीं. हालांकि आधिकारिक एंट्री के लिए ‘गोंधल’ को चुना गया.

You Might Be Interested In

क्या है फिल्म की कहानी?

‘गोंधल’ महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक-प्रदर्शन शैली की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है. कहानी सुमन नाम की शादीशुदा महिला की है, जिसकी जिंदगी रिश्तों, प्यार, इच्छा और धोखे के बीच उलझ जाती है. फिर सुमन खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाती है और उनसे निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है. फिल्म उसके संघर्ष के साथ महाराष्ट्र की समृद्ध लोक परंपरा को भी दिखाती है. 

फिल्म के बारे में

फिल्म में किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, निशाद भोईर, अनुज प्रभु और अन्य कलाकार हैं, जबकि संगीत अनुभवी संगीतकार इलैयाराजा ने दिया है. यह फिल्म 14 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई थी. आपको बता दें कि मराठी फिल्म गोंधल का हिंदी अर्थ होता है हंगामा. 

फिल्म को ये अवॉर्ड भी मिल चुके हैं

फिल्म ‘गोंधल’ ने कई फिल्म समारोहों में सम्मान हासिल किए हैं. इसे IFFI 2025 में सिल्वर पीकॉक, बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में FIPRESCI अवॉर्ड और PIFF 2026 में बेस्ट डायरेक्टर व बेस्ट सिनेमैटोग्राफर के पुरस्कार मिले. फिल्म को थर्ड आई एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला.

यह खबर भी पढ़ें: महिला कंटेस्टेंट्स के बीच काजी ने की गंदी हरकत; लगे आरोप, लेकिन नहीं माने Qazi, फिर बिग बॉस 20 में हुआ हंगामा

Tags: Gondhalmarathi film gondhaloscars 2027
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

18 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

September 17, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे अमीर कंटेस्टेंट्स

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026
Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात
Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात
Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात
Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात
Oscars 2027: क्यों ऑस्कर के लिए चुनी गई ‘गोंधल’? आखिर क्या है इस मराठी फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट, जानें पूरी बात