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Oscars: बदल गए एक्टिंग की दुनिया के सबसे अवॉर्ड के नियम, जानें क्यों जश्न में डूबे भारतीय कलाकार

Oscars:ऑस्कर द्वारा किए गए बड़े बदलावों में से एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी है. इस बदलाव का मतलब है कि अब कोई भी देश अपनी ऑफिशियल सिलेक्शन कमिटी के जरिए ऑस्कर में सबमिशन के लिए एक से ज्यादा फिल्में भेज सकता है. पहले ऐसा नहीं था. पहले, किसी भी देश की सिर्फ एक फिल्म को किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर के लिए सबमिट किया जा सकता था.

By: Divyanshi Singh | Published: May 2, 2026 3:38:18 PM IST

ऑस्कर्स के नियम में बदलाव
ऑस्कर्स के नियम में बदलाव


Oscars: एक्टिंग की दुनिया के सबसे जाने-माने अवॉर्ड्स में से एक, ऑस्कर के बारे में एक नया अपडेट आया है. इस साल के ऑस्कर में “वन बैटल आफ्टर अनदर” और “सिनर्स” जैसी फिल्में हिट रहीं, और दोनों को सबसे ज़्यादा कैटेगरी में अवॉर्ड मिला. हालांकि, 2027 से ऑस्कर के नियम बदल रहे हैं. इस जाने-माने अवॉर्ड की शुरुआत को लगभग एक सदी हो गई है, और अब ऑर्गनाइज़र ने सेरेमनी में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है.

ऑस्कर ने कुछ कैटेगरी में बदलाव किए हैं और कुछ नियमों में ढील दी है. इन नियमों से यह पक्का होगा कि कलाकारों को वह मिले जिसके वे हकदार हैं, और जिन्हें पहले सख्त नियमों के कारण नहीं मिला था. आइए ऑस्कर में हुए इन तीन बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं और यह भी कि इनसे भारत को क्या फायदा होगा.

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एक्टिंग कैटेगरी में बदलाव

ऑस्कर के नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोई भी एक्टर एक ही कैटेगरी में एक से ज़्यादा बार नॉमिनेट हो सकता है. ऑस्कर में पहले यह सुविधा नहीं थी. पहले, एक कलाकार किसी भी कैटेगरी में सिर्फ़ एक बार नॉमिनेट हो सकता था. लेकिन अब, उन्हें दो बार नॉमिनेट किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी एक्टर की किसी साल में दो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं, और दोनों को अच्छे वोट मिलते हैं, तो उनकी दोनों फिल्में उस खास कैटेगरी में शामिल की जा सकती हैं.

 AI पर आधारित कोई अवॉर्ड नहीं

ऑस्कर का दूसरा नियम टेक्नोलॉजी पर आधारित है. आजकल, फिल्मों में कई मौकों पर AI का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसा चीजों को एडवांस्ड दिखाने या किसी कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है. पहले, ऐसी परफॉर्मेंस को भी ऑस्कर के लिए कंसीडर किया जाता था. हालांकि, नए नियम के मुताबिक अब ऐसा नहीं हो सकता. AI से प्रभावित एक्टर और राइटर, या किसी परफॉर्मेंस की कितनी भी तारीफ हो, ऐसी परफॉर्मेंस को किसी भी ऑस्कर कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता.

डबल कैटेगरी नॉमिनेशन से भारत को फायदा

ऑस्कर द्वारा किए गए बड़े बदलावों में से एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी है. इस बदलाव का मतलब है कि अब कोई भी देश अपनी ऑफिशियल सिलेक्शन कमिटी के जरिए ऑस्कर में सबमिशन के लिए एक से ज्यादा फिल्में भेज सकता है. पहले ऐसा नहीं था. पहले, किसी भी देश की सिर्फ एक फिल्म को किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर के लिए सबमिट किया जा सकता था. अब, एक ही कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए दो फिल्में सबमिट की जा सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के लिए किसी अच्छी खबर से कम नहीं होगा.

ऑस्कर 2027 कब शुरू होगा?

2027 के ऑस्कर की बात करें तो, सेरेमनी में ये सभी बदलाव 99वें एडिशन से शुरू होंगे. अगले साल के ऑस्कर 14 मार्च, 2027 को होने हैं. ऑस्कर का एक लंबा इतिहास है और यह जल्द ही अपने 100 साल पूरे कर लेगा. ऑस्कर ने पहले भी कला को ज़्यादा पहचान देने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, और अब फिर से एकेडमी अवॉर्ड्स ने अगले एडिशन के लिए ज़रूरी बदलाव किए हैं.

Tags: Oscars
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