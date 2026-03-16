Oscars 2026 Winner List: ट्रॉफियों की बारिश! ‘One Battle After Another’ ने जीते 6 अवॉर्ड, यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Oscars 2026 Winner List: रविवार को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में एक और ऐतिहासिक ऑस्कर समारोह हुआ, जिसमें पॉल थॉमस एंडरसन द्वारा निर्देशित एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म ‘वन बैटल आफ़्टर अनदर’ ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीनप्ले सहित छह अवॉर्ड जीते. दूसरी ओर, ‘सिनर्स’ ने 16 कैटेगरी में नॉमिनेट होकर इतिहास रचा और चार अवॉर्ड अपने नाम किए. इस वैम्पायर ड्रामा ने रयान कूगलर को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले के लिए उनका पहला ऑस्कर दिलाया, और माइकल बी. जॉर्डन को उनके पहले ही नॉमिनेशन में बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिली. एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, DP ऑटम डुरल्ड अर्कापॉ एकेडमी के इतिहास में पहली ऐसी महिला बन गईं, जिन्होंने ‘सिनर्स’ के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफ़ी का ऑस्कर जीता.
जानें किस किस को मिला अवॉर्ड
गिलर्मो डेल टोरो की महत्वाकांक्षी फ़िल्म ‘फ्रेंकस्टीन’ को भी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग, और प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए अवॉर्ड दिया गया. ज़ैक क्रेगर की फ़िल्म ‘वेपन्स’ में दुष्ट आंटी ग्लैडिस का किरदार निभाने वाली एमी मैडिगन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता. खास बात यह है कि शॉन पेन, जिन्होंने ‘वन बैटल आफ़्टर अनदर’ में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता, जैक निकोलसन, वाल्टर ब्रेनन और डैनियल डे-लुईस के बाद तीन एक्टिंग ऑस्कर जीतने वाले इतिहास के चौथे पुरुष बन गए. इस साल ऑस्कर के इतिहास में एक अहम पड़ाव आया, क्योंकि इसमें बेस्ट कास्टिंग के लिए भी एक अवॉर्ड शामिल किया गया था, जिसे ‘वन बैटल आफ़्टर अनदर’ के लिए कैसेंड्रा कुलुकुंडिस ने जीता.
यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
- बेस्ट पिक्चर
बुगोनिया
फ्रैंकस्टीन
एफ1
हैमनेट
मार्टी सुप्रीम
वन बैटल आफ्टर अनदर (विनर)
द सीक्रेट एजेंट
सेंटिमेंटल वैल्यू
सिनर्स
ट्रेन ड्रीम्स
- बेस्ट एक्टर
टिमोथी चालमेट – मार्टी सुप्रीम
लियोनार्डो डिकैप्रियो – वन बैटल आफ्टर अनदर
ईथन हॉक – ब्लू मून
माइकल बी जॉर्डन – सिनर्स (विनर)
वैगनर मौरा – द सीक्रेट एजेंट
- बेस्ट एक्ट्रेस
जेसी बकले – हैमनेट (विनर)
रोज बर्न – इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
केट हडसन – सॉन्ग संग ब्लू
रेनेट रेइन्सवे – सेंटिमेंटल वैल्यू
एम्मा स्टोन – बुगोनिया
- बेस्ट डायरेक्टर
पॉल थॉमस एंडरसन – वन बैटल आफ्टर अनदर (विनर)
रायन कूगलर – सिनर्स
जोश सफ्डी – मार्टी सुप्रीम
जोआकिम ट्रायर – सेंटिमेंटल वैल्यू
क्लोई झाओ – हैमनेट
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर
बेनिसियो डेल टोरो – वन बैटल आफ्टर अनदर
जैकब एलोर्डी – फ्रेंकस्टीन
डेलरॉय लिंडो – सिनर्स
शॉन पेन – वन बैटल आफ्टर अनदर (विनर)
स्टेलन स्कार्सगार्ड – सेंटिमेंटल वैल्यू
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
एले फैनिंग – सेंटिमेंटल वैल्यू
इंग्गा इब्सडॉटर लिलियास – सेंटिमेंटल वैल्यू
एमी मैडिगन – वेपन्स (विनर)
वुन्मी मोसाकु – सिनर्स
टेयाना टेलर – वन बैटल आफ्टर अनदर
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म
इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट
सेंटिमेंटल वैल्यू (विनर)
सिरात
द सीक्रेट एजेंट
द वौइस् ऑफ हिंद रजब
- बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म
आर्को
एलियो
के-पॉप डेमन हंटर्स (विनर)
लिटिल अमेली और करैक्टर ऑफ रेन
जूटोपिया 2
- बेस्ट डाक्यूमेंट्री फीचर
कम सी मी इन द गुड लाइट
कटिंग थ्रू द रॉक्स
मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन (विनर)
द अलाबामा सॉल्यूशन
द परफेक्ट नेबर
- बेस्ट अडेपटेड स्क्रीनप्ले
बुगोनिया – विल ट्रेसी
फ्रैंकस्टीन – गुइलेर्मो डेल टोरो
हैमनेट – क्लो ज़ाओ और मैगी ओ’फारेल
वन बैटल आफ्टर अनदर – पॉल थॉमस एंडरसन (विनर)
ट्रेन ड्रीम्स – क्लिंट बेंटले और ग्रेग क्वेडर
- बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले
ब्लू मून – रॉबर्ट कपलो
इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट – जाफर पनाही
मार्टी सुप्रीम – रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जोश सफ्डी
सेंटिमेंटल वैल्यू – एस्किल वोग्ट और जोआकिम ट्रायर
सिनर्स – रयान कूगलर (विनर)
- बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग
डियर मी – डायने वॉरेन: रिलेंटलेस – डायने वॉरेन द्वारा रचित)
गोल्डन – के-पॉप डेमन हंटर्स – ईजेएई, मार्क सोननब्लिक, जूंग ग्यू क्वाक, यू हान ली, ही डोंग नाम, जियोंग हून सियो और टेडी पार्क द्वारा रचित)(विनर)
आई लाइड टू यू – सिनर्स – राफेल सादिक और लुडविग गोरान्सन द्वारा रचित)
स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय – विवा वर्डी! – निकोलस पाइक द्वारा रचित)
ट्रेन ड्रीम्स – ट्रेन ड्रीम्स – निक केव और ब्राइस डेसनर द्वारा रचित)
- बेस्ट ओरिजिनल स्कोर
बुगोनिया – जर्स्किन फेंड्रिक्स
फ्रैंकस्टीन – एलेक्जेंडर डेसप्लेट
हैमनेट – मैक्स रिक्टर
वन बैटल आफ्टर अनदर – जॉनी ग्रीनवुड
सिनर्स – लुडविग गोरान्सन (विनर)
- बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन
अवतार: फायर एंड ऐश – डेबोरा एल स्कॉट
फ्रैंकस्टीन – केट हॉली (विनर)
हैमनेट – मालगोसिया तुर्ज़ांस्का
मार्टी सुप्रीम – मियाको बेलिज
सिनर्स – रूथ ई कार्टर
- बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग
फ्रैंकस्टीन – माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल और क्लियोना फ्यूरी (विनर)
कोकुहो – क्योको टोयोकावा, नाओमी हिबिनो और तादाशी निशिमात्सु
सिनर्स – केन डियाज़, माइक फॉन्टेन और शुनिका टेरी
द स्मैशिंग मशीन – काज़ू हिरो, ग्लेन ग्रिफिन और ब्योर्न रेहबीन
द बदसूरत सौतेली बहन – थॉमस फोल्डबर्ग और ऐनी कैथरीन सॉरबर्ग
- बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन
फ्रैंकस्टीन – तमारा डेवेरेल और शेन विएउ (विनर)
हैमनेट – फियोना क्रॉम्बी और एलिस फेल्टन
मार्टी सुप्रीम – जैक फिस्क और एडम विलिस
वन बैटल आफ्टर अनदर – फ्लोरेंसिया मार्टिन और एंथोनी कार्लीनो
सिनर्स – हन्ना बीचलर और मोनिका शैम्पेन
- अचीवमेंट इन साउंड
फ्रैंकस्टीन – ग्रेग चैपमैन, नाथन रोबिटेल, नेल्सन फेरेरा, क्रिश्चियन कुक और ब्रैड जोर्न
एफ1 – गैरेथ जॉन, अल नेल्सन, ग्वेंडोलिन येट्स व्हिटल, गैरी ए रिज़ो और जुआन पेराल्टा (विनर)
वन बैटल आफ्टर अनदर – जोस एंटोनियो गार्सिया, क्रिस्टोफर स्कारबोसिओ और टोनी विलाफ्लोर
सिनर्स – क्रिस वेल्कर, बेंजामिन ए बर्ट, फेलिप पाचेको, ब्रैंडन प्रॉक्टर और स्टीव बोएडेकर
सिराट – अमांडा विलाविएजा, लाइया कैसानोवास और यास्मिना प्रदेरास
- बेस्ट फिल्म एडिटिंग
एफ1 – स्टीफन मिरियोन
मार्टी सुप्रीम – रोनाल्ड ब्रोंस्टीन और जोश सफ्डी
वन बैटल आफ्टर अनदर – एंडी जुर्गेनसेन (विनर)
सेंटिमेंटल वैल्यू – ओलिवियर बुग्गे कौटे
सिनर्स – माइकल पी शॉवर
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी
फ्रैंकस्टीन – डैन लॉस्टसेन
मार्टी सुप्रीम – डेरियस खोंडजी
वन बैटल आफ्टर अनदर – माइकल बाउमन
सिनर्स – ऑटम ड्यूराल्ड अर्कापॉ (विनर)
ट्रेन ड्रीम्स – एडोल्फो वेलोसो
- बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स
अवतार: फायर एंड ऐश – जो लेटरि, रिचर्ड बेनहैम, एरिक सैन्डन और डैनियल बैरेट (विनर)
एफ1 – रयान ट्यूडहोप, निकोलस शेवेलियर, रॉबर्ट हैरिंगटन और कीथ डॉसन
जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ – डेविड विकरी, स्टीफन एपलिन, चार्मैन चैन और नील कॉर्बोल्ड
सिनर्स – माइकल राल्ला, एस्पेन नॉर्डाहल, गुइडो वॉल्टर और डोनी डीन
द लॉस्ट बस – चार्ली नोबल, डेविड ज़ारेटी, रसेल बोवेन और ब्रैंडन के मैकलॉघलिन
- बेस्ट कास्टिंग
हैमनेट – नीना गोल्ड
मार्टी सुप्रीम – जेनिफर वेंडिट्टी
वन बैटल आफ्टर अनदर – कैसेंड्रा कुलुकुंडिस (विनर)
सिनर्स – फ्रैंसिन मैस्लर
द सीक्रेट एजेंट – गैब्रियल डोमिंग्यूज
- बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट
ए फ्रेंड ऑफ डोरोथी
बुचर स्टेन
जेन ऑस्टेन पीरियड ड्रामा
द सिंगर्स (विनर)
टू पीपल एक्सचेजिंग सलीवा (विनर)
- बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट् फिल्म
बटरफ्लाई
फॉरएवरग्रीन
रिटायरमेंट प्लान
द गर्ल हु क्रिएड पर्ल्स (विनर)
थ्री सिस्टर्स
- बेस्ट डाक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी
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