बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Oscars 2020 Winners Full list: सिनेमा और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड यानी अकैडमी अवॉर्ड 2020 के विनर्स की घोषणा हो चुकी है. ऑस्कर अवॉर्ड्स 2020 में उम्मीद के मुताबिक जोकर फिल्म के लिए ओकिन फिनिक्स (Joaquin Phoenix) को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया है. वहीं जूडी फिल्म के लिए रेनी जेलवेगर (Renée Zellweger) को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया है. वहीं साउथ कोरियाई डायरेक्टर बोंग जून हो (Bong Joon-ho) को बेस्ट डायरेक्टर और उनकी फिल्म पैरासाइट (Parasite) को बेस्ट फिल्म के ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

यह पहला मौका है कि जब किसी साउथ कोरियाई फिल्म ने ऑस्कर अवॉर्ड्स की प्रमुख 2 कैटिगरी में ऑस्कर जीता है. साल 2020 के बेस्ट एक्टर इन सपोटिंग रोल के लिए ब्रैड पिट को उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड (Once Upon A Time In Hollywood) के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वहीं लॉरा डर्न को उनकी फिल्म मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया है.

फर्स्ड वर्ल्ड वॉर पर आधारित डायरेक्टर सैंम मेंडिस की पीरियड ड्रामा 1917 को बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट साउंड मिक्सिंग जैसी 3 कैटिगरी में अवॉर्ड मिले हैं. उल्लेखनीय है कि ऑस्कर अवॉर्ड्स 2020 में फेमस डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनों की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, मार्टिन स्कॉर्सिज की रॉबर्ट डी नेरी अभिनित फिल्म द आईरिश मैन उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं कर पाई.

Joaquin Phoenix has A LOT to say. It’s not always eloquent, but I think he’s on the side of good. Also, he’s a brilliant actor. An Academy Award winning actor. “Run to the rescue and Peace will follow“ #Oscars #Oscars2020pic.twitter.com/LbSJpMv1Ew — Alejandro Guerra (@Cinephile420) February 10, 2020

यहां देखें Oscars Awards 2020 Full Winners List:

‌Best Director- Bong Joon Ho, Parasite

‌Best Actress- Renée Zellweger, Judy

‌Best Actor- Joaquin Phoenix, Joker

Best Actress in a Supporting Role- Laura Dern, Marriage Story

Best Actor in a Supporting Role- Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

‌Best Original Screenplay- Parasite, Bong Joon Ho and Han Jin-won

‌Best Adapted Screenplay- Jojo Rabbit, Taika Waititi

Best Cinematography 1917, Roger Deakins

Best Visual Effects- 1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Tuohy

Best International Feature- Parasite (South Korea)

Best Film Editing-Ford v Ferrari, Andrew Buckland and Michael McCusker

Best Music (original song)- (I’m Gonna) Love Me Again” from Rocketman

Best Music (original score)- Joker

Best Production Design- Once Upon a Time in Hollywood, production design: Barbara Ling; set decoration: Nancy Haigh

Best Costume Design- Little Women, Jacqueline Durran

Best Makeup and Hairstyling- Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan and Vivian Baker

Best Animated Feature Film- Toy Story 4 (Pixar), Josh Cooley, Mark Nielsen and Jonas Rivera

Best Animated Short Film- Hair Love, Matthew A. Cherry and Karen Rupert Toliver

Best Sound Editing- Ford v Ferrari, Donald Sylvester

Best Sound Mixing- 1917, Mark Taylor and Stuart Wilson

ऑस्कर अवॉर्ड्स के अन्य कैटिगरी के विनर्स की बात करें तो रॉकेटमैन फिल्म के (I’m Gonna) Love Me Again गाने को बेस्ट म्यूजिक Music (original song) कैटिगरी में ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. वहीं Music (original score) कैटिगरी में Joker को ऑस्कर अवॉर्ड दिया गया है.

Moments after winning Best Picture, cast and filmmakers from @ParasiteMovie stop by the #Oscars Thank You Cam. pic.twitter.com/ckyhJkvIFD — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

