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3200 करोड़ कमाने वाली फिल्म Dhurandhar में रह गई थी ऐसी कौन सी कमी?  जो जूरी ने कर दिया साफ इंकार; अब Oscar 2027 में नहीं है एंट्री

Dhurandhar | Oscar 2027: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जिसने रातों-रात पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया था. वहीं इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई भी की थी. लेकिन धुरंधर नहीं,मराठी फिल्म गोंधल को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए चुना गया है.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 8:17:16 AM IST

धुरंधर द रिवेंज
धुरंधर द रिवेंज


Dhurandhar | Oscar 2027: जैसा की आप सभी जानते हैं कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जिसने रातों-रात पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया था. वहीं इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई भी की थी. लेकिन धुरंधर नहीं,मराठी फिल्म गोंधल को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए चुना गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2027 में ऑस्कर में पहुंचने के बाद, फिल्म की हर जगह चर्चा हो रही है. जहां हर कोई गोंधल की तारीफ कर रहा है और पूरी टीम को बधाई दे रहा है, वहीं कई लोग सोच रहे हैं कि रणवीर सिंह की बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म धुरंधर को पीछे छोड़कर गोंधल को कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हो गया. अब, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जूरी मेंबर विवेक वासवानी ने बताया है कि धुरंधर को भारत की ऑस्कर एंट्री के तौर पर क्यों नहीं चुना गया. चलिए जान लेते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? 

धुरंधर को क्यों नहीं मिली ऑस्कर में एंट्री 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NDTV के साथ एक इंटरव्यू में, विवेक वासवानी से पूछा गया कि आखिरी फैसला लेते समय जूरी की पसंद में धुरंधल कहां थी. उन्होंने कहा, “कुछ लोगों को फिल्म पसंद आई, लेकिन हमें नहीं लगा कि यह ऑस्कर के लिए सही फिल्म है.” इतना ही नहीं, विवेक ने यह भी बताया कि धुरंधर उन क्राइटेरिया को पूरा करने में फेल रही जो जूरी फिल्म के जरिए भारतीय संस्कृति को दिखाना चाहती थी. जब उनसे पूछा गया कि 14 मेंबर वाली जूरी में से कितने लोगों ने धुरंधर के पक्ष में वोट दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, केवल चार! 

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आखिर क्यों बनी जूरी की पहली पसंद गोंधल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोंधल कुल 33 फिल्मों में से शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही. लिस्ट में 14 हिंदी फिल्में, चार मराठी फिल्में, चार तेलुगु फिल्में, तीन गुजराती फिल्में, तीन तमिल फिल्में, एक मलयालम फिल्म, एक नेपाली फिल्म और एक नागालैंड की फिल्म शामिल थी. जूरी की आखिरी तीन पसंद में गोंधल, अंग और मैं वापस आऊंगा शामिल थीं. आखिर में, मराठी फिल्म गोंधल को ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया. धुरंधर के बारे में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर फ्रेंचाइजी को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. पहली फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुई थी, जबकि धुरंधर: द रिवेंज मार्च 2026 में थिएटर में आई थी. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और पूरी फ्रेंचाइजी ने दुनिया भर में लगभग ₹3,000 करोड़ की कमाई की.

Tags: bollywooddhurandharoscar 2027
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