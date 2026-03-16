Oscar 2026: ‘फ्री फिलिस्तीन’, 2026 के ऑस्कर मंच पर जेवियर बार्डेम ने लगाया नारा, लेकिन प्रियंका का रिएक्शन देख उड़ेंगे होश: VIDEO

Priyanka Chopra in Oscar: ऑस्कर सेरेमनी, जो इस बार आम तौर पर ज़्यादा राजनीतिक रंग में रंगी हुई थी उसमें एक्टर जेवियर बार्डेम ने रात का सबसे यादगार पल पेश किया. जेवियर, बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर आए और ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ का अवॉर्ड देने के साथ-साथ फ़िलिस्तीन के लिए एकजुटता का संदेश भी दिया. प्रियंका, जो उनके बगल में खड़ी थीं, उन्होंने सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया, जब वो संघर्ष के इस दौर में शांति की बात कर रहे थे.
फ़िलिस्तीन का किया समर्थन
98वें एकेडमी अवॉर्ड्स रविवार रात लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए. प्रियंका, जो एक सफ़ेद स्ट्रैपलेस Dior गाउन में सजी थीं, शाम के आखिर में जेवियर के साथ मंच पर आईं और ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ का अवॉर्ड दिया. जेवियर, जिन्होंने अपने टक्सीडो पर ‘No to War’ (युद्ध नहीं) का पिन लगाया हुआ था, उन्होंने कहा, “युद्ध नहीं, फ़िलिस्तीन आज़ाद हो.” इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया, और प्रियंका ने भी सिर हिलाकर उनका साथ दिया. इसके बाद दोनों एक्टर्स ने अवॉर्ड दिया, जो नॉर्वे की फ़िल्म ‘Sentimental Value’ को मिला.
Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.
(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/7p3whJzhbm
— Variety (@Variety) March 16, 2026
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होस्ट कोनन ओ’ब्रायन की स्पीच
होस्ट कोनन ओ’ब्रायन ने समारोह की शुरुआत मज़ाकिया अंदाज़ में करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह इन अवॉर्ड्स के “आखिरी इंसान होस्ट” हैं, ऐसे समय में जब हॉलीवुड में इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की नौकरियां न छीन ले. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह शो लोगों में आशा की एक नई किरण जगाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार नॉमिनी छह अलग-अलग महाद्वीपों के 31 देशों से आए थे. कोनन ने ‘मुश्किल भरे दौर’ की बात करते हुए कहा, “आइए, हम इसलिए जश्न न मनाएं कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, बल्कि इसलिए जश्न मनाएं कि हम बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद बनाए हुए हैं.”
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