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Orry Ka Real Name Kya Hai: स्टार किड्स के साथ अक्सर स्पॉट किए जाने वाले Orry का असली नाम क्या है?

Orry Real Name: ऑरी सोशल मीडिया का एक जाना माना नाम है. वो अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ स्पॉट किए जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनका रियल नेम क्या है और वो क्यों इतने फेमस है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 3:10:30 PM IST

Orry Ka Real Name Kya Hai: स्टार किड्स के साथ अक्सर स्पॉट किए जाने वाले Orry का असली नाम क्या है?


Orry Ka Real Name Kya Hai: ऑरी (Orry) अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चे में बने रहते हैं और वो आज फिर एक बार चर्चे में है जिसकी वजह है ध्रुव राठी. जी हां ऑरी ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की आलोचना की है और उन्हें ‘राष्ट्र-विरोधी’ बुलाया और कहा, ‘मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है’. 

ऑरी (Orry) जो अक्सर इंटरनेट पर वायरल रहते हैं और सेलिब्रिटीज के साथ नजर आते हैं का रियल नाम ओरहान अवतरमणि हैं. वो अक्सर बॉलीवुड सितारों के साथ पार्टियों और इवेंट्स में नजर आते हैं. जाह्नवी कपूर, सारा अली खान और न्यासा देवगन जैसी हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं. साथ ही उनका अंबानी परिवार से भी नाता है.  

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 ऑरी कौन हैं? (Who is Orry)

ऑरी को अक्सर ‘Bollywood का BFF’ कहा जाता है. वो अपनी अलग फैशन स्टाइल और लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं. लोग उन्हें ज्यादा उनके काम से नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी सर्कल में उनकी मौजूदगी के लिए जानते हैं.

 शिक्षा और शुरुआती जीवन (Orry Personal Life)

ऑरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु के कोडैकनाल इंटरनेशनल स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख किया. बताया जाता है कि उन्होंने न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से फाइन आर्ट्स और कम्युनिकेशन डिजाइन की पढ़ाई भी की है. उन्होंने साल 2016 में सारा अली खान के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी.

अंबानी परिवार से जुड़ाव (Orry Connection to Ambani Family)

लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, ऑरी मुंबई में एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन ऑफिस में स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं. वे पिछले कई सालों से इंडियन फैशन इंडस्ट्री से जुड़े इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हैं.

 हॉलीवुड से कनेक्शन (Orry Connection to Hollywood)

ऑरी का कनेक्शन सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है. उन्होंने कई इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज से भी मुलाकात की है. बताया जाता है कि उन्होंने काइली जेनर के घर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और ट्रैविस स्कॉट के साथ पार्टी में भी शामिल हुए. एक फैशन शो के दौरान उनकी मुलाकात कान्ये वेस्ट से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती बढ़ी.

ऑरी के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी लाइफस्टाइल, पार्टियों, ट्रिप्स और इवेंट्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं.  

Tags: Orhan AwatramaniOrry Ka Real Name Kya HaiOrry Real Name
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