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सारा अली खान और Orry के बीच क्यों पड़ी दरार? अमृता सिंह से जुड़े 2021 के उस काले सच से उठा पर्दा, बॉलीवुड में मचा हड़कंप!

ओरी ने 2021 की एक दर्दनाक घटना का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने सीनियर एक्ट्रेस अमृता सिंह पर सीरियस मेंटल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला.

By: Kajal Jain | Published: August 28, 2026 10:18:46 AM IST

सारा अली खान और Orry के बीच क्यों पड़ी दरार? अमृता सिंह से जुड़े 2021 के उस काले सच से उठा पर्दा, बॉलीवुड में मचा हड़कंप!
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सोशल मीडिया सेंसेशन और अपने अनोखे अंदाज़ के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले ओरी यानी ओरहान अवात्रामणि ने हाल ही में अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने साल 2021 की एक ऐसी घटना का जिक्र किया है, जिसने उनकी मेंटल कंडीशन पर गहरा असर डाला था. ओरी ने दावा किया कि उस वक्त सीनियर एक्ट्रेस अमृता सिंह (जिन्हें उन्होंने इंटरव्यू में ‘अमृता अली खान’ कहकर संबोधित किया) ने उन्हें बुरी तरह ट्रॉमा दिया था, जिससे गुजरना उनके लिए नर्क जैसा था. इस घटना ने उनकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा दौर लाया था जिससे वे अंदर तक हिल गए थे. हालांकि, उनका यह भी मानना है कि उस मुश्किल वक्त से मिली मानसिक मजबूती ने ही उन्हें आगे चलकर एक पब्लिक फिगर के रूप में मिलने वाली ट्रोलिंग और नफरत से निपटने की ताकत दी, जिसका असर अब उनके स्टंट बेस्ड रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में भी साफ दिखाई दे रहा है.

2021 के उस काले दौर को किया याद

पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में ओरी ने साल 2021 की उस घटना को याद करते हुए बताया कि वह उनकी लाइफ का सबसे डाउन और डरावना फेज था. उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्हें जिस मेंटल हैरेसमेंट और ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, उसने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था. जब वे उस मुश्किल दौर से बाहर निकल रहे थे, तब लोग उन्हें समझाते थे कि यह अनुभव उन्हें और अधिक मजबूत बनाएगा. लेकिन उस वक्त उनका यही सोचना था कि उन्हें इतनी ज्यादा ताकत की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस ट्रॉमा ने उन्हें अंदर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब छोटी-मोटी बातें या लोगों की नफरत उन्हें उदास नहीं करती. इसी मेंटल स्ट्रेंथ का जिक्र करते हुए ओरी ने कहा कि एक अजीबोगरीब तरीके से वे इसके लिए अमृता सिंह का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि उसी तजुर्बे ने उन्हें ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के खतरनाक स्टंट्स का सामना करने की क्षमता दी.

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अमृता सिंह से माफी की उम्मीद और सारा अली खान से अनबन

ओरी ने इस विवाद के बारे में खुलकर बात तो की, लेकिन उन्होंने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि असल में उनके बीच क्या हुआ था. हालांकि, उन्होंने यह जरूर इशारा किया है कि बुरा बर्ताव करने वालों को उनका फल खुद मिल जाता है. इस पूरे विवाद का असर उनके निजी रिश्तों पर भी पड़ा है, खासकर एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ उनकी दोस्ती पर. जनवरी 2026 में ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ को दिए एक इंटरव्यू में ओरी ने कहा था कि सारा के साथ उनकी दोस्ती तभी आगे बढ़ सकती है जब वह अपनी मां की तरफ से किए गए बर्ताव को नजरअंदाज न करें और अगर अमृता सिंह खुद उनसे माफी मांग लें, तो शायद वे इस बात को भुला सकें.

दोस्ती टूटने की वजह और ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ का सफर

ओरी और सारा अली खान की दोस्ती में दरार की खबरें तब सामने आईं जब अगस्त 2025 में सारा के जन्मदिन पर ओरी ने उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कर दीं जिन्हें फैंस ने अनफ्लैट्रिंग बताया. इसके बाद मामला तब और गरमा गया जब ओरी ने एक रील शेयर की जिसका टॉपिक ‘3 वर्स्ट नेम्स’ था और उसमें उन्होंने बिना सरनेम के ‘सारा’, ‘अमृता’ और ‘पालक’ का नाम लिया. इस बात से नाराज होकर सारा और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने इंस्टाग्राम पर ओरी को अनफॉलो कर दिया. ओरी ने भी इसके बाद कुछ क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए और एक पोस्ट में इब्राहिम को ‘सबसे बेशरम’ तक कह डाला. उन्होंने पुष्टि कर दी है कि अब उनका सारा और इब्राहिम से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है. इन तमाम विवादों को पीछे छोड़ते हुए ओरी इन दिनों रोहित शेट्टी के स्टंट रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में गौरव खन्ना और रुबीना दिलैक जैसे अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- सुशांत सिंह राजपूत की याद में बहन श्वेता का छलका दर्द: रक्षा बंधन पर शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीरें और लिखे अनकहे किस्से!

Tags: Bollywood controversy
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