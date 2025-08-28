Home > मनोरंजन > बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!

बॉलीवुड में काफी सारी हिट फिल्में दी है इन्हीं में से एक परिवार है 'भट्ट परिवार' जिसने काफी समय से ऐसी फिल्में बनाई है जिनका असर बॉक्स ऑफिस पर तो दिखा ही दिखा

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 28, 2025 16:31:38 IST

blockbuster movies
blockbuster movies

Blockbuster Movies: बॉलीवुड में कई बार फिल्मों की बात तो होती है लेकिन क्या आपको यह पता है कि कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं, जो फिल्में बनाने का ही काम किया करते है। उन्होंने बॉलीवुड में काफी सारी हिट फिल्में दी है इन्हीं में से एक परिवार है ‘भट्ट परिवार’ जिसने काफी समय से ऐसी फिल्में बनाई है जिनका असर बॉक्स ऑफिस पर तो दिखा ही दिखा लेकिन उनके फैंस के दिलों पर भी अलग छाप छोड़कर गया। महेश भट्ट और उनके परिवार ने रोमांस म्यूजिक इमोशन सभी तरह की फिल्में बनाई हैं, खास बात यह है कि उन्होंने फिल्में तो काफी अलग-अलग समय पर दी लेकिन उन फिल्मों का पैटर्न लगभग एक जैसा ही था। 

महेश भट्ट की फिल्म आशिकी ने शुरू किया रोमांस का नया चेहरा 

 साल 1990 में फिल्म आशिकी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोमांस का चेहरा बदल दिया था, यह फिल्म काफी कम बजट में बनाई गई थी लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा कि यह फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट साबित होगी।  फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है और लोग अक्सर इस फिल्म के गानों को गुनगुनाते भी है इस फिल्म के गानों के कई न्यू रिमेक भी बनाएं गए हैं।  

भट्ट परिवार ने हॉरर और इमोशंस का दिखाया जबरदस्त जादू

भट्ट परिवार ने केवल रोमांस में ही अपना हाथ नहीं आजमाया है बल्कि उन्होंने हॉरर और इमोशंस में भी अपना हाथ आजमाया है उन्होंने 2000 में फिल्म राज बनाई थी। जिसमें यह बात उन्होंने काफी अच्छे से साबित की डर और प्यार का कॉम्बिनेशन दर्शकों को उनकी सीट से उठने नहीं देता है। इस फिल्म के गाने और कहानी को देखने का क्रेज लोगों के अंदर आज भी बना हुआ है। वहीं फिर इसके बाद 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 में एक म्यूजिकल लव स्टोरी का ट्रेंड दिखाया गया था, यह फिल्म मोहित सूरी ने बनाई थी श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की खूबसूरत केमिस्ट्री ने सभी यंगस्टर्स को अपना दीवाना बना दिया था। यह केवल हिटतो हुई है साथ ही आज भी टॉप की फिल्मों में जानी जाती है। 

फिल्म सैयारा ने फिर बना दिया एक बार जबरदस्त रिकॉर्ड

फैंस काफी लंबे समय तक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखकर उन्हें पुरानी फिल्मों की वापस से याद आ जाए। वही 2025 में फिल्म सैयारा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भट्ट परिवार आज भी ऐसी फिल्में बन सकता है जो स्क्रीन पर आते ही लोगों के दिलों पर अपना मैजिक चला देती है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में, जिनका एक जैसा है फॉर्मूला और मिली उन्हें धुआंधार कामयाबी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?