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8वीं सालगिरह पर नेहा धूपिया ने पति पर लुटाया प्यार, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, फैंस ने दी बधाई

Neha Dhupia 8th Wedding Anniversary: नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस मॉडल नेहा धूपिया ने पति अंगद बेदी के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 10, 2026 3:58:16 PM IST

8वीं सालगिरह पर नेहा धूपिया ने पति पर लुटाया प्यार
8वीं सालगिरह पर नेहा धूपिया ने पति पर लुटाया प्यार


Neha Dhupia 8th Wedding Anniversary: नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी को 8 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस मॉडल नेहा धूपिया ने पति अंगद बेदी के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

इन प्यारी तस्वीरों के साथ नेहा ने कैप्शन में एक प्यारा-सा नोट भी लिखा. कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और फैंस ने कपल को सालगिरह पर शुभकामनाएं दी हैं.  

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सोशल मीडिया पर पति अंगद पर लुटाया प्यार

नेहा धूपिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति अंगद के साथ अपनी कई रोमांटिक और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोस में दोनों के बीच की दोस्ती, केमिस्ट्री और प्यार साफ नजर आ रहा है. नेहा ने अपने पति के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी लिखा. नेहा ने लिखा, ‘हम दोनों को साथ में 8 साल मुबारक, किसने सोचा था कि हम साथ में इतनी खूबसूरत यादें और एडवेंचर्स जीएंगे. आई लव यू.’

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाइयां

नेहा का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नेहा के पति अंगद सहित बॉलीवुड के कई सितारों और उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में इस जोड़ी को सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. नेहा की इस पोस्ट पर अंगद ने ब्लैक दिल वाला इमोजी शेयर किया और लिखा, ‘मैं तुमसे अभी और हमेशा प्यार करता हूं बेबी’. वहीं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने लिखा, ‘आप दोनों को सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी कई सालगिरह की शुभकामनाएं’ इसके अलावा नीलम कोठारी, महीप कपूर, पत्रलेखा, हर्षदीप कौर और मनीष पॉल ने भी नेहा और अंगद को शादी की सालगिरह की बधाई दी. है. इन सबके साथ नेहा और अंगद के कई फैंस ने भी उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी है.

2018 में हुई थी नेहा और अंगद की शादी 

नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने 10 मई 2018 को शादी की थी. इस कपल के दो प्यारे बच्चे हैं बेटी मेहर और बेटा गुरिक. बता दें कि नेहा धूपिया ने 2002 में ‘मिस इंडिया’ का खिताब जीतने के बाद उन्होंने ‘कयामत’ और ‘जूली’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई. वहीं अंगद बेदी भी एक्टिंग में सक्रिय हैं. उन्होंने ‘पिंक’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है.

Tags: bollywoodentertainmentneha Dhupia
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