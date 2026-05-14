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हमारे हाथ में छुरा देकर गुंडा बना देते हैं…, जब ओम पुरी ने नसीरुद्दीन शाह से कहे ये शब्द, फिर…

Om Puri-Naseeruddin Shah: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने जाने-माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह से कुछ ऐसे शब्द कहे थे. जो फिल्मों की कड़वी सच्चाई बताती है. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 14, 2026 4:52:49 PM IST

ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह
ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह


हिंदी सिनेमा की चमकती दुनिया के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छिपी हैं, जो लोगों को पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे ओम पुरी ने एक बार नसीरुद्दीन शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े थे. उन्होंने इसी दौरान सिनेमाई दुनिया की अनोखी सच्चाई बताई थी. चलिए जानते हैं पूरी बात. 

ओम पुरी ने क्या कहा था?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग की तारीफ की थी. उन्होंने उनसे कहा, ‘शायद आपको ठीक से मालूम नहीं है यार. आप बहुत उम्दा एक्टर हो. सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं यहां विदेश में भी आपकी चर्चा है और सराहना होती है. अभी आपकी फिल्म मानसून वेडिंग को लेकर चर्चा हो रही है. हमारी इस फिल्म यूनिट के कई अंग्रेजों ने ये फिल्म देखी और आपकी बहुत तारीफ की.’ 

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फिल्मी दुनिया की बताई सच्चाई 

आगे बात करते हुए ओम पुरी ने बोला, ‘नसीर मियां अब एक सीरियस बात है. आपने पिछले 25 सालों के फिल्मी जीवन में बहुत काम किया है. मेरा ख्याल है 150 से ज्यादा फिल्में की होंगी. यहां अंग्रेजों को यह बताएंगे तो बेहोश हो जाएंगे. लेकिन अपनी फिल्म इंडस्ट्री पैसे जरूर देती रहेगी. लेकिन सब अच्छे-अच्छे रोल अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं और हमारे हाथ में छुरा पकड़ा के गुंडा बना देते हैं. अगर इन बॉडी बिल्डर एक्टरों के बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखकर कभी मायूसी हो तो अपनी फिल्मों में से कुछ नाम ज़हन में ले आना. उनमें आक्रोश, जाने भी दो यारों, वगैरह-वगैरह. बस आप अपने को अंतरराष्ट्रीय  स्तर के अभिनेताओं में खड़ा पाओगे.’

ओम पुरी का करियर

 ओम पुरी (1950-2017) भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और सम्मानित अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने समानांतर और व्यावसायिक दोनों तरह की फिल्मों में अमिट छाप छोड़ी. 1976 में मराठी फिल्म ‘घासीराम कोतवाल’ से शुरुआत करने के बाद, उन्होंने लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया और 1980-90 के दशक में ‘आक्रोश’ और ‘अर्ध सत्य’ जैसी फिल्मों से यथार्थवादी सिनेमा के स्तंभ बने. 

Tags: home-hero-pos-5Naseeruddin Shahom puri
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