Home > मनोरंजन > वो एक्टर, जिसने चेहरे पर मुस्कान लेकर जिंदगीभर सहा अधूरे मोहब्बत का दर्द, लाहौर में गैर धर्म की लड़की से हुआ प्यार, फिर..

वो एक्टर, जिसने चेहरे पर मुस्कान लेकर जिंदगीभर सहा अधूरे मोहब्बत का दर्द, लाहौर में गैर धर्म की लड़की से हुआ प्यार, फिर..

Om Prakash: हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे कॉमेडियन-एक्टर ओम प्रकाश सिनेमाई दुनिया में काफी बड़ा नाम रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को हंसाने वाले इस महान कलाकार की जिंदगी एक अधूरी प्रेम कहानी के दर्द से भरी थी. चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 18, 2026 11:44:26 AM IST

ओम प्रकाश की दर्दभरी प्रेम कहानी, जो हमेशा के लिए रह गई अधूरी
ओम प्रकाश की दर्दभरी प्रेम कहानी, जो हमेशा के लिए रह गई अधूरी


सिनेमाई दुनिया के जाने-माने कलाकार ओम प्रकाश अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे. वह एक्टिंग के अलावा अपनी अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी जाने जाते थे. लाहौर की गलियों में हुआ प्यार फिर एक मजबूर मां की फरियाद और ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. जानिए उनकी दर्दभरी प्रेम कहानी के बारे में. 

बचपन से ही एक्टिंग का था शौक

मशहूर अभिनेता-कॉमेडियन ओम प्रकाश छिब्बर का जन्म 19 दिसंबर 1919 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था. एक्टर को बचपन से ही कला और संगीत का शौक था. मात्र 17 से 18 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 25 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत की. उनके हफ्तेदीन का किरदार पूरे पंजाब में गूंज उठा. लेकिन फिल्मों में आना तो जैसे उनकी किस्मत में लिखा था. एक दोस्त की शादी में महफिल जमाए बैठे ओम प्रकाश पर मशहूर फिल्म मेकर दलसुख पंचौली की नजर पड़ी. 

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फिल्मी दुनिया का शुरू हुआ सफर

अभिनेता ओम प्रकाश को फिल्मों में पहला मौका दलसुख पंचौली ने दिया. एक्टर साल 1944 में  फिल्म ‘दासी’ में पहला ब्रेक मिला. इसके बाद आया देश का बंटवारा जिसने सब कुछ बदल दिया. ओम प्रकाश जी अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए. यहां उन्होंने ‘जंजीर’ ‘शराबी’, ‘नमक हलाल’, ‘गोलमाल’ जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों में ऐसा अभिनय किया कि वो हर बड़े स्टार की फिल्म की जरूरत बन गए. वो पर्दे पर किरदार को जिंदा कर देते थे. 

जब हुई बेपनाह मोहब्बत

अभिनेता ओम प्रकाश जवानी के दिनों में जब वो लाहौर में थे. वहीं उन्हें एक सिख लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई. दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई, शादी के सपने बुने. लेकिन उस दौर में मजहब की दीवार उनकी मोहब्बत के आगे चट्टान बनकर खड़ी हो गई. दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते को मानने से साफ इंकार कर दिया. लाख कोशिशों के बाद भी जब दोनों एक ना हो सके तो इस जुदाई ने ओम प्रकाश को अंदर से तोड़ कर रख दिया. उन्होंने रोते हुए खुद से एक वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी में इस दिल में किसी और को जगह नहीं देंगे और जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे. 

बीमारा विधवा महिला की बीमारी ने किया ऐसा…

धीरे-धीरे दिन बीतते गए. अभिनेता ओम प्रकाश फिल्मों में व्यस्त हो गए और अपने गम को काम के पीछे छुपा लिया. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. एक दिन एक बेसहारा बीमार विधवा महिला रोती हुई ओम प्रकाश के पास पहुंची. उस महिला के साथ उसकी जवान बेटी थी जिसका नाम था प्रभा. उस मां को अपनी मौत का डर सता रहा था और वह अपनी बेटी को दुनिया के रहमोकरम पर नहीं छोड़ना चाहती थी. उन्होंने ओम प्रकाश की शराफत और उनके नेक दिल के किस्से सुने थे. उस मजबूर मां ने हाथ जोड़कर ओम प्रकाश से भीख मांगी कि वो उनकी बेटी का हाथ थाम लें. ओम प्रकाश, जो हमेशा दूसरों का भला चाहते थे उस मां का दर्द देख पिघल गए. अपनी अधूरी मोहब्बत के गम को सीने में दफन कर उन्होंने सिर्फ फर्ज और इंसानियत के खातिर प्रभा जी से शादी करने का फैसला कर लिया. शादी के बाद ओम प्रकाश ने ना सिर्फ अपना वादा 
निभाया बल्कि प्रभा को दुनिया की हर खुशी और सम्मान दिया. 21 फरवरी 1998 को अभिनेता का 78 साल की उम्र में निधन हो गया था. 

यह खबर भी पढ़ें: प्यार की कीमत 21 लाख! खाप पंचायत के फैसले ने मचाई हलचल, प्रेम विवाह के बाद कपल पर टूटा कहर

Tags: bollywoodOm Prakash
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