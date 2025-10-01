जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम
जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम

इस वीडियो में फराह खान दीपिका की आवाज़ को खराब करार दे रही हैं. दीपिका ने फराह की फिल्म 'ओम शांति ओम' से डेब्यू किया था.

By: Kavita Rajput | Published: October 1, 2025 8:14:09 PM IST

जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम

Farah Khan Deepika Padukone fall Out: पिछले कुछ दिनों से फिल्ममेकर फराह खान (Farah Khan)  और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अनबन की खबरों की वजह से सुर्ख़ियों में हैं. इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब फराह ने दीपिका के आठ घंटे की शिफ्ट वाले मुद्दे पर अपना कमेंट पास किया. आपको बता दें कि दीपिका ने पिछले दिनों संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग के दौरान आठ घंटे की शिफ्ट में काम करने की बात कही थी. इसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था. तब से आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर डिबेट शुरू हो गया है. बहरहाल, फराह के दीपिका की आठ घंटे वाली शिफ्ट की बात पर कमेंट के बाद ये कहा जाने लगा कि एक्ट्रेस ने उन्हें इन्स्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इस बात पर भी फराह को सफाई देनी पड़ गई. इस बीच फराह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है.

फराह ने दीपिका की आवाज़ पर किया था कमेंट
इस वीडियो में फराह दीपिका की आवाज़ को खराब करार दे रही हैं. दरअसल, फराह कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के चैट शो में दीपिका को 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से ब्रेक देने के बारे में बात करती दिख रही थीं. इसमें मुकेश ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने फिल्म में दीपिका को क्यों लिया था तो वो बोलीं, ऑडिशन नहीं था लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं दीपिका को कास्ट करूंगी. एक लुक टेस्ट रखा था महबूब स्टूडियो में. दीपिका काफी नर्वस थी. उसका न सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसकी आवाज़ बहुत खराब थी. उसके डिक्शन में प्रॉपर कर्नाटक यानी साउथ का डिक्शन आ रहा था. उसका ऑडिशन जब मैं देखती थी न तो आवाज़ म्यूट करके देखती थी क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी. बाकी तो सब अच्छा था, बहुत खूबसूरत, मुझे उसे देखकर हेमा जी की याद आती थी तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इसको ही फिल्म में लेने वाली हूं. 

जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम

डब की गई थी दीपिका की आवाज़
आपको बता दें कि दीपिका को फिल्म में लेने के बाद फराह ने फिल्म में उनकी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि उनके डायलॉग्स को किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट से डब करवा लिया था.पहली ही फिल्म में दीपिका शाहरुख़ खान के अपोजिट नजर आई थीं और दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया था.  

जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel

जब फराह खान ने दीपिका पादुकोण की आवाज़ को कह दिया खराब, शूटिंग के दौरान उठाया ऐसा कदम

inKhabar is India's fastest growing Hindi News Channel

