OG Sita Shobhna Samarth Story: रामायण में माता सीता का किरदार निभाने को लेकर इन दिनों एक्ट्रेस साई पल्लवी चर्चा में हैं. नितेश तिवारी की फिल्म में उनकी कास्टिंग पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं. इनमें काजोल की बहन एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी शामिल हैं. उन्होंने साई पल्लवी को सीता के किरदार के लिए मिसकास्ट बताया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साई पल्लवी से कई दशक पहले एक ऐसी एक्ट्रेस भी थीं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर सीता का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी? दिलचस्प बात यह है कि उन्हें भी इस किरदार के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी. यह एक्ट्रेस थीं तनीषा और काजोल की नानी शोभना समर्थ.

शोभना समर्थ को ‘OG सीता’ क्यों कहा जाता है?

शोभना समर्थ अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस थीं. उन्होंने पहली बार 1942 की फ़िल्म भरत मिलाप में सीता का रोल किया था. फ़िल्म में प्रेम अदीब ने भगवान राम का रोल किया था. इस जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इसके बाद, 1943 में विजय भट्ट की फ़िल्म राम राज्य रिलीज़ हुई. इसमें राम के अयोध्या लौटने, सीता की मुश्किलों और उनके वनवास की कहानी दिखाई गई थी. इस फ़िल्म ने शोभना को सीता के रोल में खास पहचान दिलाई. उनकी और प्रेम अदीब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि राम और सीता के रूप में उनकी तस्वीरें कैलेंडर और पेंटिंग में दिखने लगीं. खास बात यह है कि महात्मा गांधी भी राम राज्य की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे. कहा जाता है कि यह उनकी ज़िंदगी की इकलौती फ़िल्म थी जो उन्होंने देखी थी.

क्यों किया गया था विवाद?

भरत मिलाप और राम राज्य की सफलता के बाद, शोभना समर्थ ने 1948 की फ़िल्म ‘रामबाण’ में एक बार फिर सीता का रोल किया. हालांकि, इस बार उनका रोल विवादों में रहा. असल में, फ़िल्मिंग के दौरान शोभना आठ महीने की प्रेग्नेंट थीं. उस समय, वह शादीशुदा थीं और उनके चार बच्चे थे. फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, फ़िल्मइंडिया मैगज़ीन के एडिटर बाबूराव पटेल ने उनके रोल की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने सीता के रोल के लिए शोभना की प्रेग्नेंसी को गलत बताया और उनके लुक पर सवाल उठाए. इसके अलावा, उन्होंने हिंदू दर्शकों से फ़िल्म का बॉयकॉट करने की अपील भी की, यह तर्क देते हुए कि स्क्रीन पर प्रेग्नेंट सीता को देखने से युवा पीढ़ी पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है.

साई पल्लवी की कास्टिंग ने इतिहास को फिर से फोकस में ला दिया

सालों बाद, जब साई पल्लवी को रामायण में सीता का रोल करने के लिए चुना गया, तो स्क्रीन पर उनके रोल को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई. तनीषा मुखर्जी ने भी शोभना समर्थ की राम राज्य का ज़िक्र करते हुए अपनी राय शेयर की. साई पल्लवी की कास्टिंग को लेकर चल रही बहस ने हिंदी सिनेमा की उस एक्ट्रेस को भी सुर्खियों में ला दिया, जिन्होंने दशकों पहले सीता के रोल से अपनी अलग पहचान बनाई थी.