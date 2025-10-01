OG Movie OTT Release: कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी Pawan Kalyan फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’? जानें यहां
OG Movie OTT Release: कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी Pawan Kalyan फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’? जानें यहां

OG Movie OTT Release: साउथ एक्टर पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' (They Call Him OG) सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर धमाका करने वाली हैं, चलिए जानते हैं यहां कि कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

By: chhaya sharma | Published: October 1, 2025 2:12:00 PM IST

OG Movie OTT Release: साउथ एक्टर पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ (They Call Him OG) इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धमाल मचा रही है और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. थिएटर के बाद अब इस फिल्म ने ओटीटी पर धमाका करने की भी तैयारी कर ली है. हर कोई इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे है, जो अपनेबिजी शेड्यूल की वजह से इस धमाकेदार फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ को थिएटर में नहीं देखने जा पाए हैं.

एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ ओटीटी रिलीज

पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ (They Call Him OG)  इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्मों में से एक बनी है, ऐसे में उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो थिएटर में इस फिल्म का मजा नहीं उठा पाए हैं, वो ओटीटी  पर रिलीज होने के बाद फिल्म ‘ओजी’ को एंजॉय कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं यहां कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होने जा रही हैं फिल्म ‘ओजी’ 

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ (They Call Him OG OTT Release Date?) 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पवन कल्याण की फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं. साल की इस मैग्नम ओपस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु भाषा के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित अन्य कई भाषाओं में भी स्ट्रीम किया जाएगा. इस सुपरहिट फिल्म में पवन कल्याण (Pawan Kalyan) गैंगस्टर ओजस गंभीरा ‘ओजी’ के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनकी अदाकारी ने हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है, वहीं इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने विलेन के किरदार में अपनी अदाकारी से सभी को दंग कर दिया है. इमरान हाशमी ने  फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है, यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है.

फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ की ओटीटी रिलीज डेट

बता दें कि फिल्म ‘ओजी’ 25 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. आमतौर पर, फिल्में थिएटर से उतरने के बाद 4 से 8 हफ्तों ओटीटी पर रिलीज हो जाती है. ऐसे में खबरों के अनुसार, पवन कल्याण की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है, रिपोर्ट्स की माने तो 23 अक्टूबर दिवाली के मौके पर फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ को OTT पर रिलीज किया जा सकता है. हालांकि, नेटफ्लिक्स द्वारा अभी तक इसकी अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.  

OG Movie OTT Release: कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी Pawan Kalyan फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’? जानें यहां

