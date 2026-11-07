Off Campus Season 2 Release Date: एली और डीन का रोमांस फिर लौटेगा वापस! सामने आई ऑफ कैंपस सीजन 2 की रिलीज डेट

Off Campus Season 2 Release Date: ऑफ कैंपस अपने दूसरे सीज़न के लिए तैयार है, ऐसे में ब्रायर यूनिवर्सिटी में रोमांस जारी रहने वाला है. अमेज़न प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि ये पॉपुलर कॉलेज ड्रामा 28 अप्रैल, 2027 को एक नई लव स्टोरी, ज़्यादा आइस हॉकी और पहले सीज़न के जाने-पहचाने चेहरों के साथ वापस आएगा. एक बार फिर ब्रायर यूनिवर्सिटी पर सेट, सीज़न 2 एली हेस और डीन डि लॉरेंटिस के रिश्ते पर फोकस करेगा. एली केनेडी की बेस्टसेलिंग बुक सीरीज़ पर आधारित, यह शो एक एलीट कॉलेज आइस हॉकी टीम और उन महिलाओं को फॉलो करता है जिनकी ज़िंदगी उनसे बहुत करीब से जुड़ी हुई है.

अब नया कपल दिखाएगा रोमांस

प्राइम वीडियो ने कन्फर्म किया है कि नया सीज़न 28 अप्रैल को 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में प्रीमियर होगा. यह घोषणा पहले सीज़न के 13 मई को डेब्यू के एक साल से भी कम समय बाद हुई है. मीका अब्दल्ला और स्टीफन कैलिन का एक टीज़र वीडियो शेयर करते हुए, मेकर्स ने लिखा, “ऑफ कैंपस. सीज़न 2. 28 अप्रैल.”. पहले सीज़न में हन्ना और गैरेट के रोमांस, दोस्ती और कॉलेज लाइफ को दिखाया गया था, वहीं आने वाला सीज़न द स्कोर पर आधारित होगा, जो एले केनेडी की ऑफ-कैंपस सीरीज़ की तीसरी किताब है. कहानी एली और डीन पर केंद्रित होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ के बैकग्राउंड में उनका रिश्ता आगे बढ़ता है.

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पहले सीजन ने किया था कमाल

इसने दर्शकों पर काफी असर डाला, प्राइम वीडियो ने बताया कि सीरीज़ के पहले सीज़न को पहले 12 दिनों में दुनिया भर में कुल 36 मिलियन व्यूज़ मिले थे. यह प्राइम वीडियो पर अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ है. शो का एक खास हाइलाइट मीका अब्दल्ला और स्टीफन कैलिन के बीच जेनिफर लोपेज़ के गाने ‘ऑन द फ्लोर’ पर एक डांस सीन था. इस क्लिप को ऑनलाइन बहुत पसंद किया गया. मशहूर सिंगर ने भी डांस वीडियो पर रिएक्ट किया. इसके बाद, जेनिफर और मीका ने भी उसी गाने पर एक साथ एक डांस वीडियो शेयर किया, जिसे और ज़्यादा पसंद किया गया.