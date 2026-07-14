दहशत फैलाने को तैयार ‘ऑब्सेशन’, इस दिन ओटीटी पर देगी दस्तक, दिल दहला देगी कहानी

Obsession OTT Release: जरा सोचिए कि अगर आपको हर आहट डराने लगे, हर परछाईं किसी अनजान खतरे का एहसास कराने लगे और प्यार धीरे-धीरे एक खौफनाक जुनून में बदल जाए, तो क्या होगा? ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी लेकर आई ‘ऑब्सेशन’, जिसने सिनेमाघरों में दर्शकों को डरने पर मजबूर कर दिया था. अब यह हॉरर थ्रिलर बड़े पर्दे से निकलकर जल्द ही OTT पर दस्तक देने वाली है.

2026 की चर्चित हॉरर फिल्मों में शामिल ऑब्सेशन ने रिलीज के बाद खूब सुर्खियां बटोरीं. सिनेमाघरों में इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला और तभी से दर्शक इसकी OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार यह साफ हो गया है कि फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

डायरेक्टर ने ही लिखी कहानी

यह एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है, जिसका निर्देशन मशहूर यूट्यूबर करी बार्कर (Curry Barker) ने किया है. इसकी कहानी लिखी और एडिटिंग भी उन्होंने ही की है. फिल्म में इंडे नवारेट, माइकल जॉन्सन और मेगन लॉलेस मुख्य भूमिकाओं में नजर आए. कम बजट और बिना किसी बड़े स्टार के बावजूद इस फिल्म ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.

डरावना माहौल है फिल्म की ताकत

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका डरावना माहौल है. करीब 1 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म में न तो हर मिनट जंप स्केयर हैं और न ही जरूरत से ज्यादा डरावने सीन्स लेकिन इसके बावजूद भी हर सीन ऐसा असर छोड़ता है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कलाकारों की दमदार एक्टिंग और चेहरे के भाव कहानी को और भी डरावना बना देते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी बियर और निक्की के इर्द-गिर्द घूमती है. बियर, निक्की से बेहद प्यार करता है और चाहता है कि वह भी सिर्फ उसी से प्यार करे. एक दिन उसे एक रहस्यमयी ‘वन विश विलो’ मिलता है. वह उससे यही इच्छा मांगता है कि निक्की की दुनिया में उसके अलावा कोई और न हो. इच्छा मांगने के बाद उसकी ख्वाहिश सच भी हो जाती है लेकिन यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ ले लेती है. बियर को धीरे-धीरे एहसास होता है कि हर इच्छा की एक कीमत होती है और उसकी यह एक विश उसकी जिंदगी को डर, पछतावे और रहस्यमयी घटनाओं के जाल में फंसा देती है. इस जाल से निकलना आसान नहीं होता है.

फिल्म की कमाई

रिलीज के बाद ऑब्सेशन दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 409 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3900 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वहीं IMDb पर इसे 10 में से 8 की रेटिंग मिली है.

इस दिन OTT पर होगी रिलीज

अब जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, उनके लिए अच्छी खबर है. कहा जा रहा है कि हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ 17 नवंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. ऐसे में आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ इस हॉरर फिल्म का आनंद ले सकेंगे.

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड के इस डैंजरस विलेन की लव स्टोरी है फिल्मी, पहली ही नजर में हार बैठे दिल; परिवार के खिलाफ जाकर की थी शादी