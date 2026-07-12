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थिएटर के बाद अब OTT पर मचाएगी खौफ, ‘ऑब्सेशन’ की रिलीज डेट आई सामने, जानें कहां होगी स्ट्रीमिंग?

Obsession OTT release: यह फिल्म‌ जो सिनेमाघरों में अचानक हिट साबित हुई थी, अब दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म में से एक पर रिलीज होने जा रही है. जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वे अब स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर इसके आने का इंतजार कर सकते हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 12, 2026 3:53:53 PM IST

Obsession OTT release
Obsession OTT release


Obsession OTT release: ‘ऑब्सेशन’ एक हॉरर फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और दर्शकों को हैरान कर दिया था. अब नेटफ्लिक्स पर आ रही है. बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता और वीडियो-ऑन-डिमांड रिलीज के बाद, यूट्यूबर से फिल्ममेकर बने कैरी बार्कर की यह फिल्म अब एक बड़ी स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप के जरिए और भी ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार है.
 
यह फिल्म‌ जो सिनेमाघरों में अचानक हिट साबित हुई थी, अब दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म में से एक पर रिलीज होने जा रही है. जो दर्शक इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वे अब स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर इसके आने का इंतजार कर सकते हैं.
 
‘व्हाट्स ऑन नेटफ़्लिक्स’ के अनुसार, यह हॉरर फिल्म अमेरिका में 17 नवंबर 2026 को स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज होगी, हालांकि दूसरे इलाकों में रिलीज की तारीखें अलग-अलग हो सकती हैं. स्ट्रीमिंग सर्विस पर इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का आना एक लाइसेंसिंग समझौते का हिस्सा है, जो यह तय करता है कि नई थिएटर रिलीज अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म तक कैसे पहुंचती हैं.
 

फिल्म की कहानी और उसके पीछे की सोच

 
‘ऑब्सेशन’ (Obsession) बेयर नाम के एक अकेले कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है, जिसका किरदार माइकल जॉनस्टन ने निभाया है. वह अपनी दोस्त निक्की को अपने प्यार में फंसाने के लिए एक रहस्यमयी खिलौने का इस्तेमाल करता है. एक एनिमेटेड सीरीज के हॉरर एपिसोड से प्रेरित होकर, बेयर का डार्क मैजिक का इस्तेमाल डरावने और अनचाहे नतीजे लाता है जिससे कहानी एक अजीब और चौंकाने वाले अंजाम तक पहुंचती है. निक्की का किरदार इंडे नवरेट ने निभाया है.
 

‘ऑब्सेशन’ अभी कहां देख सकते हैं

 
जो लोग नवंबर में रिलीज़ होने का इंतजार नहीं कर सकते, उनके लिए ‘ऑब्सेशन’ अभी प्रीमियम वीडियो-ऑन-डिमांड ऑप्शन पर उपलब्ध है. इस फिल्म को अलग-अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग $19.99 में किराए पर लिया जा सकता है या लगभग $24.99 में खरीदा जा सकता है. चूंकि यह फ़िल्म अभी कुछ चुनिंदा थिएटर में सीमित समय के लिए दिखाई जा रही है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यह और भी वीडियो-ऑन-डिमांड प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी और थिएटर में इसका शो खत्म होने के बाद इसकी कीमत बदल सकती है.
 
हालांकि जो लोग इस बीच इसे सब्सक्रिप्शन सर्विस के जरिए देखना चाहते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कुछ स्ट्रीमिंग सर्विस फ्री ट्रायल पीरियड नहीं देती हैं और कंटेंट देखने के लिए एक्टिव पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है.

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