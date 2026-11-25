इम्तियाज अली द्वारा लिखित सीरीज ‘ओ साथी रे’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह कहानी प्यार, शादी और रिश्तों में आने वाली परेशानियों को दिखाएगी. सीरीज में अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इसका प्रीमियर 4 दिसंबर को होगा.

कैसा है ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत रोशनी (अदिति राव हैदरी) और करण (अविनाश तिवारी) के तलाक के लिए फैमिली कोर्ट पहुंचने से होती है. इसके बाद कहानी उनके पुराने दिनों में लौटती है, जहां दोनों की पहली मुलाकात, प्यार और शादी की झलक दिखाई जाती है. उनकी जिंदगी में तब बदलाव आता है, जब रोशनी की मुलाकात अर्जुन रामपाल के किरदार से होती है. वह उसे अपनी अलग पहचान बनाने और पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है. वहीं, करण को लगता है कि रोशनी उससे दूर होती जा रही है. उसकी असुरक्षा और अकेलापन दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ा देते हैं. ऐसे में उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है.

गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं

ट्रेलर में रोशनी और करण के बीच बढ़ती दूरियों और नाराजगी को दिखाया गया है. रोशनी को लगता है कि करण खुद को उससे कम समझने लगा है. वहीं, करण के लिए रोशनी की किसी दूसरे शख्स से बढ़ती नजदीकियों को स्वीकार करना आसान नहीं है. दोनों के बीच की परेशानियां उन्हें फिर फैमिली कोर्ट तक ले आती हैं, जहां उनसे पूछा जाता है कि क्या वे अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं.

सीरीज के बारे में

इम्तियाज अली की लिखी इस सीरीज को आरिफ अली ने डायरेक्ट किया है. कहानी प्यार, रिश्तों, कमजोरियों और जिंदगी के फैसलों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस सीरीज को इम्तियाज अली, मोहित चौधरी और शिबाशीष सरकार ने प्रोड्यूस किया है. यह नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर को रिलीज होगी.

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