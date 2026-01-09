Home > मनोरंजन > O Romeo: खून से लथपथ चेहरा-फुल-बॉडी टैटू, ‘ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर मचाएंगे बवाल?

O Romeo: खून से लथपथ चेहरा-फुल-बॉडी टैटू, ‘ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर मचाएंगे बवाल?

O Romeo Poster: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी बॉलीवुड में फिर से सुर्खियों में है. 'कमीने', 'हैदर' और 'रंगून' के बाद यह जोड़ी अब फिल्म 'ओ रोमियो' में एक साथ नजर आएगी. फिल्म का पहला पोस्टर आज रिलीज हुआ है. जिससे फिल्म जगत में हलचल मच गई है.

By: Mohammad Nematullah | Last Updated: January 9, 2026 7:47:17 PM IST

O Romeo
O Romeo


O Romeo Poster: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी बॉलीवुड में फिर से सुर्खियों में है. ‘कमीने’, ‘हैदर’ और ‘रंगून’ के बाद यह जोड़ी अब फिल्म ‘ओ रोमियो’ में एक साथ नजर आएगी. फिल्म का पहला पोस्टर आज रिलीज हुआ है. जिससे फिल्म जगत में हलचल मच गई है. पोस्टर में खून से लथपथ शाहिद कपूर एक डरावने लुक और पूरे शरीर पर टैटू के साथ दिख रहे हैं, जो इस बात का इशारा करता है कि फिल्म धमाकेदार होगी.

विशाल भारद्वाज ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. यह शाहिद का अब तक का सबसे बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव लुक है, जो किरदार की साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है.

पोस्टर कैसा दिखता है?

पोस्टर में शाहिद कपूर चिल्लाते हुए दिख रहे है, उनका चेहरा, गर्दन और हाथ खून से सने हुए है. उनकी आंखें चौड़ी है. मुंह खुला हुआ है. पूरे शरीर पर टैटू, गले में चेन, अंगूठियां और ब्रेसलेट के साथ उनका लुक जंगली और मानसिक अशांति से भरा हुआ है. पोस्टर के साथ टैगलाइन लिखी है ‘ओ रोमियो की खुशबू इस वैलेंटाइन पर फैलेगी.’

शाहिद का सबसे खतरनाक अवतार

इस फिल्म में शाहिद कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को हैरान कर रहा है. सूत्रों के अनुसार फिल्म में शाहिद के शरीर पर बने टैटू सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है. बल्कि किरदार की मानसिक स्थिति गुस्सा और पिछले जख्मों को दर्शाते है. पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार इस लुक पर महीनों तक काम किया गया ताकि यह किरदार की कहानी का एक अहम हिस्सा बन सके. इसे उनके करियर का सबसे साहसी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन माना जा रहा है.

इस वैलेंटाइन पर एक बिल्कुल अलग अनुभव

13 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली ‘ओ रोमियो’ एक वैलेंटाइन डे फिल्म होगी जो एक गहरा असर छोड़ने और रोमांस से ज़्यादा बेचैनी पैदा करने का वादा करती है. अगर पोस्टर से कोई अंदाज़ा लगाया जाए, तो यह फिल्म दर्शकों को लुभाने नहीं, बल्कि उन्हें हिलाकर रख देने आ रही है. शाहिद कपूर के साथ फीमेल लीड में तृप्ति डिमरी हैं, जबकि कास्ट में नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा, अविनाश तिवारी और दिशा पटानी भी एक स्पेशल अपीयरेंस में शामिल है. फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला के बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत किया गया है. फिल्म की शूटिंग स्पेन में पूरी हो चुकी है. 

