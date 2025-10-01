दुर्गा पूजा में अजय देवगन की बेटी ने लूटी लाइमलाइट, पिंक साड़ी में मां काजोल पर भारी पड़ी Nysa Devgn

Kajol daughter Nysa: मुंबई में काजोल के परिवार के हर साल की दुर्गा पूजा का आयोजन इस बार और भी खास रहा. हालांकि, इस मौके पर तमाम सेलेब्स नजर आए. लेकिन, काजोल की बेटी नीसा देवगन ने पूजा में अपने लुक से पूरी लाइमलाइट लूट ली. जब नीसा देवगन अपनी दादी, मशहूर एक्ट्रेस तनुजा से मिलने पहुंचीं और दोनों ने आपस में गले मिलाया, तो लोग ये मोमेंट देखकर ही खुशी से झूम उठे. सोशल मीडिया पर तो नीसा के संस्कारों की खूब तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में न्यासा दौड़कर अपनी दादी को गले लगाती नजर आईं. ये पल लोगों को बहुत पसंद आया. वहीं, नीसा ने अपने संसकारों के साथ-साथ लुक्स से भी लोगों का ध्यान खींच लिया. पिंक साड़ी में उन्होंने अपनी अदाओं से मां काजोल को भी पीछे छोड़ दिया.

बेस्ट फ्रेंड ऑरी भी दिखे

इस खास मौके पर नीसा अपने भाई युग देवगन और अपनी बेस्ट फ्रेंड ऑरी (Orry) के साथ पूजा पंडाल में पहुंचीं. वहीं, काजोल की बहन तनिशा मुखर्जी यानी नीसा की मौसी के साथ भी उनकी तस्वीरें खूब चर्चा बटोर रही हैं. वहीं, दादी के साथ नीसा की तस्वीरों को फैंस ने खूब सराहा.

एक यूजर ने लिखा – “This is so sweet”. तो वहीं दूसरे ने कहा- “अपनी नानी के साथ कितना प्यार से पेश आ रही है.” एक अन्य ने लिखा कि “नीसा के संसकार कितने अच्छे हैं, दिल जीत लिया.”

फिल्मों में डेब्यू को लेकर क्या है नीसा के प्लान्स?

इस खास मौके पर नीसा ने पिंक कपल की खूबसूरत बॉडर वाली साड़ी पहनी थी. जबकि काजोल ब्लू साड़ी में नजर आईं. ऑरी पीले कुर्ते में दिखे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें और एक रील शेयर की. काजोल पहले भी कह चुकी हैं कि उनकी बेटी नीसा का फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं है. उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था- “एक दो फोन आए हैं, लेकिन, फिलहाल मेरी बेटी का फिल्मों में आने का इरादा नहीं है. वो जो करना चाहेगी, हम पूरी तरह उसके साथ हैं.”