Nushrratt Bharuccha: स्पाइन सर्जरी के बाद नुसरत भरूचा का पहला पोस्ट, सनसेट तस्वीर के साथ कमबैक का किया वादा

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने बाली ट्रिप के दौरान रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है. शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें खिड़की के पास व्हीलचेयर और बाहर डूबता सूरज नजर आ रहा है. इसके साथ उन्होंने जिंदगी में अचानक आने वाले बदलावों का जिक्र करते हुए उम्मीद बनाए रखने का संदेश दिया.

नुसरत भरूचा ने पोस्ट में क्या लिखा?

नुसरत भरूचा ने पोस्ट में लिखा, ‘मैं हमेशा से सनसेट को देखने के लिए उत्साहित रहती हूं, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है. हालांकि, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,’

जिंदगी में अचानक आने वाले बदलावों का जिक्र करते हुए नुसरत ने माना कि फिलहाल उनकी हालत पहले जैसी नहीं है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुश्किल दौर से उबरने के बाद वह पूरी ताकत के साथ वापसी करेंगी.

बाली में हुए हादसे के बाद नुसरत का यह पहला सार्वजनिक अपडेट है. इस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था. इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया था.

एक्ट्रेस संग क्या हुआ था?

नुसरत भरूचा की चोट की खबर उनके पब्लिसिस्ट ने बयान जारी कर दी थी. इसके मुताबिक, बाली में काम और छुट्टियों के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ. इसके बाद उन्हें इलाज और सर्जरी के लिए मुंबई लाने का इंतजाम किया गया.

चोट के कारण नुसरत को कुछ समय तक काम से दूर रहना पड़ सकता है. उनकी टीम ने फैंस और मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है. प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी और छोरी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस फिलहाल अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हैं.

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