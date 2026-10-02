नुसरत भरूचा का बाली में एक्सीडेंट, रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर; टीम ने दी हेल्थ अपडेट

बाली में हादसे का शिकार हुईं नुसरत भरूचा की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है. एक्ट्रेस की टीम के मुताबिक, हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. अब उन्हें एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया जाएगा, जहां उनकी सर्जरी होगी.

एक्ट्रेस की टीम ने क्या बताया?

नुसरत भरूचा की टीम के मुताबिक, फिलहाल एक्ट्रेस के इलाज और रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है. उन्हें बाली से मुंबई लाने के लिए एयर एंबुलेंस का इंतजाम किया जा रहा है. मुंबई पहुंचने के बाद उनकी सर्जरी की जाएगी. टीम ने बताया कि चोट के चलते नुसरत को पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है. ऐसे में अगले कुछ हफ्तों तक उनके काम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना है.

कब मुंबई लाया जाएगा?

नुसरत भरूचा के साथ हुई दुर्घटना को लेकर उनकी टीम ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि हादसा किस तरह हुआ और उन्हें मुंबई कब लाया जाएगा. टीम ने लोगों से अभिनेत्री की प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है, ताकि वह बिना किसी परेशानी के इलाज और आराम पर ध्यान दे सकें.साथ ही, टीम ने नुसरत के फैंस और करीबियों का उनकी चिंता, शुभकामनाओं और दुआओं के लिए आभार जताया है. गौरतलब है कि हादसे से कुछ दिन पहले ही नुसरत ने सोशल मीडिया पर बाली वेकेशन की तस्वीरें साझा की थीं.

एक्ट्रेस के बारे में

हादसे से करीब एक हफ्ते पहले नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर बाली ट्रिप की तस्वीरें शेयर की थीं. हाल ही में उन्हें रेमो डिसूजा की एक्शन फिल्म के लिए साइन किया गया है, जिसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे. इस फिल्म में दोनों पहली बार साथ काम करेंगे। फिल्म में पश्मीना रोशन, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी अहम भूमिकाओं में हैं.

नुसरत ने 2006 में ‘जय संतोषी मां’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वह ‘लव सेक्स और धोखा’ में नजर आईं. हालांकि, उन्हें पहचान ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’ और ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी फिल्मों से मिली.

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