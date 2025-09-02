अंजलि राघव ही नहीं बल्कि Pawan Singh की पत्नी ज्योति सिंह ने भी लगाए हैं गंभीर आरोप! कहा- खुद को आग लगाना…

Pawan Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं, लेकिन चर्चा की वजह अच्छी नहीं बल्कि बुरी है, क्योंकि वह लगातार एक के बाद एक विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। हाल में पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुा था, जिसमें एक्टर एक एक्ट्रेस अंजलि राघव (Anjali Raghav) की कमर पर गलत तरीके से हाथ रखते नजर आ रहे हैं और इस दौरान का उनका एक वीडियों पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और लोग उन्हें काफी बुरा भला कह रहे हैं। वहीं अब पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में घिरे दिख रहे हैं।

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) ने भी उनपर कई गंभीर आरोप लगाए है। एक्टर की पत्नी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया और लिखा कि वो लंबे समय से अपने पति पवन सिंह (Pawan Singh) से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन न तो वो कॉल रिसीव कर रहे हैं और न ही मैसेज का कोई जवाब। ज्योति ने ये भी कहा है कि ऐसे हालातों से परेशान होकर उनके मन में आत्मदाह (खुद को आग लगाना) का ख्याल भी आता है। इसके अलावा न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने बात करते हुए कहा- “हम अपने पती को काफी समय से मैसेज और कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और हमारे पास उनसे बात करने का कोई और तरीका भी नहीं है, इसलिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा।”

पवन सिंह के वकील ने दिया जवाब

बता दें कि पवन सिंह (Pawan Singh) की पत्नी ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया की फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपने पालन के लिए हर महीने ₹5 लाख रुपय की मांग की है। इस खबर के सामने आने के बाद अब पवन सिंह का घरेलू मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा में आ गया है। वहीं अब पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) द्वारा लगाए गए पवन सिंह पर गंभीर आरोप के खिलाफ एक्टर के वकील ने पीटीआई से बात करते हुए चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि “यह मामला अभी अदालत में चल रहा है. अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।”