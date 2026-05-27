Home > मनोरंजन > सिर्फ डॉन 3 नहीं; पहले भी कई फिल्में छोड़ चुके हैं रणवीर सिंह, ‘कबीर सिंह’ से लेकर ‘एनिमल’ तक, देखें पूरी लिस्ट

सिर्फ डॉन 3 नहीं; पहले भी कई फिल्में छोड़ चुके हैं रणवीर सिंह, ‘कबीर सिंह’ से लेकर ‘एनिमल’ तक, देखें पूरी लिस्ट

हाल ही में डॉन 3 से बाहर होने की वजह से अभिनेता रणवीर सिंह पर FWICE ने फिल्म करने से बैन लगा दिया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब धुरंधर अभिनेता ने किसी फिल्म को छोड़ा है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 27, 2026 6:09:52 PM IST

Ranveer Singh
Ranveer Singh


FWICE ban on Ranveer Singh: इन दिनों हर तरफ एक्टर रणवीर सिंह ही चर्चाओं में बने हुए हैं. ‘डॉन 3’ से ‘धुरंधर’ अभिनेता के बाहर होने के कारण फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद फिल्म छोड़ने पर वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया. 

लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब धुरंधर अभिनेता ने किसी फिल्म को छोड़ा है. आइए जानते हैं इससे पहले रणवीर सिंह और किन फिल्मों को छोड़ चुके हैं. 

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लव एंड वॉर

जानकारी के अनुसार संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ के लिए रणवीर सिंह को चुना गया था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उनका रोल फिल्म में मुख्य किरदार का नहीं था. इसके बाद इस रोल के लिए विक्की कौशल को चुना गया, जो अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे.

एनिमल

रणबीर कपूर से पहले फिल्म के निर्माता ने ‘एनिमल’ फिल्म के लिए रणवीर सिंह को पसंद किया था. रणवीर सिंह को यह सुपरहिट फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन इसके डार्क और हिंसक टोन की वजह से उन्होंने इस फिल्म से दूरी बना ली थी.

सैम बहादुर 

‘सैम बहादुर’ के लिए भी रणवीर सिंह ही फिल्म निर्माता की पहली पसंद थे, लेकिन बाद में अभिनेता के मना करने के बाद यह रोल विक्की कौशल को मिल गया. खबरों के अनुसार रणवीर ने व्यस्त शेड्यूल और फिल्म 83 में कपिल देव का किरदार निभाने के बाद तुरंत एक और बायोपिक फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी थी.

कबीर सिंह 

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह के लिए सबसे पहले रणवीर सिंह को अप्रोच किया था, लेकिन उस समय उन्हें फिल्म का किरदार और उसकी हिंसक व इंटेंस स्क्रिप्ट काफी डार्क लगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था.

Tags: bollywoodentertainmentranveer singh
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