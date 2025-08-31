Home > मनोरंजन > 300 करोड़ की कमाई वाली ‘सुल्तान’ की असली हीरोइन कोई और थीं, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

300 करोड़ की कमाई वाली ‘सुल्तान’ की असली हीरोइन कोई और थीं, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

इसके डायलॉग और गाने सोशल मीडिया पर ट्रेड करते हैं जग घुमिया जैसा गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ हैं।

Sultan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं थिएटर में लोग सिटी या बजाने लगते हैं। उनकी काफी सारी फिल्में ऐसी है जिन्होंने फैंस के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ी है उन्हें में से एक है 2016 में रिलीज हुई फिल्म “सुल्तान” इसे फैंस ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। फिल्म में सलमान खान ने एक पहलवान का किरदार निभाया था और उनके साथ अनुष्का शर्मा भी नजर आई थी दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद किया गया। सुल्तान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 

अनुष्का शर्मा नहीं बल्कि यह एक्ट्रेस थी फिल्म की पहली

सुल्तान बड़े पर्दे पर आते ही काफी सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा नजर आ रही थी लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगा कि इस फिल्म के लिए अनुष्का शर्मा की जगह “मृणाल ठाकुर” को अप्रोच किया गया था सलमान खान ने खुद बिग बॉस 15 के मंच पर बताया था कि मृणाल उनके फार्म हाउस पर उनसे मिलने आई थी और सलमान ने उन्हें इस फिल्म की ओरिजिनल स्टार भी बताया हालांकि बाद में अनुष्का शर्मा को कास्ट किया गया और उन्होंने अल्फा का कैरेक्टर काफी खूबसूरती से निभाया था।  

फिल्म सुल्तान ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका

सुल्तान सिर्फ कहानी और एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन कमाई के लिए भी काफी ज्यादा चर्चा में रही रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 80 करोड रुपए था, लेकिन इस फिल्म ने लगभग 300 करोड रुपए तक कमाई की।  बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने तहलका मजा दिया फैंस इसको बार-बार थिएटर में देखने जाने लगे और इसकी कमाई का ग्राफ ऊपर चढ़ता चला गया। अगर आईएमडीबी रेटिंग्स की बात करें तो इसे 7.1 मिली है जो यह साबित करती है सलमान खान का स्टारडम ही नहीं बल्कि कंटेंट पर भी टिकी हुई फिल्म है। 

सुल्तान आज भी दर्शकों की फेवरेट फिल्म है

2016 में रिलीज हुई फिल्म सुल्तान का क्रेज अभी भी लोगों के बीच कम नहीं हुआ है, लोग इसको आज भी प्राइम वीडियो पर देखना पसंद करते हैं। इसके डायलॉग और गाने सोशल मीडिया पर ट्रेड करते हैं जग घुमिया जैसा गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ हैं। वही इस फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। 

