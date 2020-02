View this post on Instagram

Hosh Na Khabar Hai! 💃🏻❤️ Gorgeous @norafatehi performing to her ICONIC #Dilbar last night! 😍🔥💯👑 . . @norafatehifan.england #norafatehi #norafatehifans #garmi #nachinachi #BhujThePrideofIndia #varunxnora #noriana #norafatehifans #pepeta #EkTohKumZindagani #sd3 #arabicdilbar #kamariya #Naah #OSakiSaki #pachtaoge #StreetDancer3D #beautiful #love #gorgeous #bae #stunning #dance #fashion #india #mumbai #morocco #actress #bollywood #norafatehifan_england