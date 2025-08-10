Home > मनोरंजन > रिलीज होते ही छा गया Nora Fatehi का गाना, बोल्ड डांस मूव्स ने लूटी ली सारी महफिल…लोगों को थिरकने पर किया मजबूर

रिलीज होते ही छा गया Nora Fatehi का गाना, बोल्ड डांस मूव्स ने लूटी ली सारी महफिल…लोगों को थिरकने पर किया मजबूर

Oh Mama! Tetema release: नोरा फतेही का नया गाना रिलीज हो चुका है। इस नए गाने से उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं। नोरा फतेही के डांस मूव्स ने इस गाने में तबाही ला दी है। साथ ही श्रेया घोषाल की आवाज ने इस सॉन्ग में चार चांद लगा दिए हैं।

August 10, 2025 09:25:55 IST

Oh Mama Tetema release
Nora Fatehi New Song : टी-सीरीज़ ने हाल ही में एक ग्लोबल हिट गाना “ओह मामा! टेटेमा” रिलीज़ किया है। इस गाने में नोरा फतेही ने चार चांद लगा दिए हैं। साथ ही इस गाने में सिंगर श्रेया घोषाल और तंजानियाई कलाकार रेवनी ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। दोनों की आवाज ने मिलकर इस गाने को और भी खास बना दिया है। 

श्रेया घोषाल की आवाज ने लगाए चार चांद 

नोरा फतेही न केवल अपने ख़ास डांस मूव्स के साथ इस शानदार म्यूज़िक वीडियो में नज़र आ रही हैं, बल्कि उन्होंने इस गाने में उन्होंने एक सिंगर के तौर पर भी काम किया है। नोरा के इस गाने को देख फैंस खुशी से पागल हो जाने वाला है। इस गाने से नेटिजन्स काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही इस गाने को बार-बार सुने बिना नहीं रहा जाएगा। नोरा फतेही के डांस मूव्स और श्रेया घोषाल की आवाज ने इसे और खास बना दिया है। 

तिकड़ी ने मचाया धमाल

ओह मामा! टेटेमा को नोरा फतेही, रेवन्नी, विशाल मिश्रा और द प्लग्ज़ यूरोप ने लिखा है। यह हिंदी, अंग्रेज़ी और स्वाहिली भाषा को मिलाकर बनाया गया है। रेवनी ने इस गाने में अपनी विशिष्ट एफ्रो-बोंगो शैली का इस्तेमाल किया है। तीनों की तिकड़ी ने इस गाने में कमाल कर दिखाया है।  

