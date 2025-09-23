जब घर बुलाकर कास्टिंग डायरेक्टर ने की बेहुदा हरकत, इस हाल में रोते हुए निकलीं Nora Fatehi
जब घर बुलाकर कास्टिंग डायरेक्टर ने की बेहुदा हरकत, इस हाल में रोते हुए निकलीं Nora Fatehi

नोरा फतेही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कनाडा से मुंबई तक का सफर अपने दम पर तय किया और फिर बॉलीवुड में जगह बनाई.

By: Kavita Rajput | Published: September 23, 2025 9:52:21 AM IST

Nora Fatehi Misbehaved by casting director: नोरा फतेही (Nora Fatehi) अब बॉलीवुड में बड़ा नाम हैं. अपने डांस और टैलेंट के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन मुकाम हासिल किया है. नोरा जब कनाडा से इंडिया आई थीं तो यहां किसी को नहीं जानती थीं. फिल्मों में काम करने के लिए जब वो मुंबई आईं तो उन्हें कुछ खराब अनुभवों से भी गुजरना पड़ा. नोरा ने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में किया था. 

कास्टिंग डायरेक्टर ने घर बुलाकर की बेइज्जती
नोरा ने बताया कि अपने स्ट्रगलिंग दिनों में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की जिनमें से कुछ लोगों ने उनका केवल मनोबल गिराने का काम किया. नोरा ने कहा, मैं जब मुंबई आई तो एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिली. उससे मिलने के बाद तो मुझे लगा कि मुझे अपने बैग पैक करके वापस कनाडा चले जाना चाहिए. उस कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसे यहां कई लोग हैं. हमारी इंडस्ट्री तुम जैसे लोगो से परेशान हो चुकी है. हमें इस इंडस्ट्री में तुम जैसे लोग नहीं चाहिए. वो कास्टिंग डायरेक्टर ये सब कहते हुए मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और मेरी बेइज्जती करते हुए कह रही थी-तुम टैलेंटलेस हो, चली जाओ, हमें तुम जैसे लोग नहीं चाहिए. 

बातें सुनकर रो पड़ीं नोरा 
नोरा ने आगे कहा, मैं जैसे तैसे वहां से निकली और फिर खूब रोई. मैंने उस कास्टिंग डायरेक्टर से संपर्क नहीं किया था बल्कि उसने मुझे खुद बुलाया था. मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो कौन है. उसने मुझे बुलाया और बैठाकर मुझपर जोर-जोर से चिल्लाने लगी. मैं मुंबई में नई थी, इस देश में नई थी तो मैंने सोचा क्या यहां सब लोग ऐसे ही हैं और किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? घर बुलाकर लोगों पर चिल्लाते हैं. 

बता दें कि नोरा ने फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ के गाने दिलबर-दिलबर से पहली बार सक्सेस पाई थी. इसके बाद साकी-साकी और कमरिया जैसे गानों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई. उन्होंने भारत आयर स्ट्रीट डांसर थ्रीडी, भुज: द प्राइड ऑफ़ इंडिया जैसी फिल्मों में भी काम किया है. नोरा की सोशल मीडिया पर भी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनका एक-एक वीडियो मिलियन व्यूज पाता है. 

