Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?

Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?

रागिनी MMS 3 फिल्म से नोरा फतेही के बाहर होने की रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नोरा फतेही की जगह अब एक बोल्ड एक्ट्रेस लेने वाली हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 9, 2025 12:58:52 IST

Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?

एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी की हॉरर फ्रेंचाइजी रागिनी एमएमएस का तीसरा पार्ट जल्द ही देखने को मिल सकता है। यह फिल्म एक लंबे समय से चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि, इस बार रागिनी एमएमएस 3 अपनी लीड एक्ट्रेस के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी है। जी हां, पहले ऐसी खबरें थीं कि फिल्म में नोरा फतेही लीड रोल में नजर आ सकती हैं। लेकिन, अब ऐसा कहा जा रहा है कि नोरा फतेही ने रागिनी MMS 3 छोड़ दी है और उनकी जगह एक बोल्ड एक्ट्रेस फिल्म में एंट्री लेने जा रही हैं। 

क्यों नोरा फतेही ने छोड़ी Ragini MMS 3?

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रागिनी एमएमएस 3 की शुरुआत से ही मेकर्स की पहली च्वाइस नोरा फतेही थीं। प्रोडक्शन हाउस ने नोरा फतेही को साइन करने की तैयारी भी कर ली थीं, लेकिन अब एक्ट्रेस का शेड्यूल आड़े आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नोरा फतेही के कई प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। जिसमें से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है, जिसकी शूटिंग लॉस एंजिल्स मेंचल रही है। हालांकि, एक्ट्रेस का यह प्रोजेक्ट अभी सीक्रेट है। ऐसे में नोरा फतेही के पास रागिनी एमएमएस 3 से पीछे हटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 

क्या नोरा फतेही की जगह लेंगी तमन्ना भाटिया? 

View this post on Instagram

A post shared by Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks)

रिपोर्ट के मुताबिक, नोरा फतेही के बिजी शेड्यूल की वजह से अब मेकर्स ने रागिनी एमएमएस 3 में तमन्ना भाटिया को कास्ट करने के बारे में सोचा है। हालांकि, अभी तक मेकर्स या एक्ट्रेस की तरफ से इन खबरों पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अगर तमन्ना भाटिया हॉरर फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनती हैं तो यह उनकी अब तक की फिल्मों से बिल्कुल हटकर होगा। 

बता दें, अभी तक रागिनी एमएमएस 3 की कहानी से लेकर कलाकारों तक सभी डिटेल्स को सीक्रेट रखा गया है। ऐसे में फिल्म की लीड एक्ट्रेस से जुड़ी डिटेल्स सामने आने से फैंस के बीच एक्साइमेंट का लेवल बढ़ गया है।

रागिनी एमएमएस 1 और 2 कब रिलीज हुई थीं?

रागिनी एमएमस साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राजकुमार राव और काइनाज मोतीवाला ने लीड रोल निभाया था। वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट यानी रागिनी MMS 2 साल 2014में आई थी। इसमें सनी लियोनी और साहिल प्रेम, अनिता हसनंदानी समेत कई स्टार्स नजर आए थे। 

Tags: bollywood newsentertainment newsNora FatehiTamannaah Bhatia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?
Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?
Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?
Ragini MMS 3 से बाहर हुई Nora Fatehi, अब इस बोल्ड एक्ट्रेस की होगी एंट्री?