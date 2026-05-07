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‘सरके चुनर’ विवाद मामले में नोरा फतेही ने NCW से मांगी माफी, बच्चियों की पढ़ाई का भी उठाएंगी जिम्मा

बीते कुछ समय से 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर काफी विवाद चल रहा था. इसके कारण पहले संजय दत्त और अब नोरा फतेही भी इस मामले में माफी मांग चुकी हैं. साथ ही गरीब बच्चियों की पढ़ाई में सहयोग करने की बात कही है.

By: Deepika Pandey | Published: May 7, 2026 3:46:25 PM IST

Nora Fatehi
Nora Fatehi


Nora Fatehi on Sarke Chunar Controversy: ‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने को लेकर चल रहा विवाद काफी समय से सुर्खियों में है. शिकायतें मिली थीं कि गाने के बोल और विज़ुअल्स आपत्तिजनक हैं और महिलाओं के प्रति अपमानजनक हैं. आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया था और गाने से जुड़े लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिनमें नोरा और एक्टर संजय दत्त भी शामिल हैं. इस मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही फ़िल्म ‘KD: The Devil’ के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ से जुड़े विवाद के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के सामने पेश हुई थीं. सुनवाई के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की. साथ ही अनाथ लड़कियों की पढ़ाई में मदद करने के लिए एक पहल की भी घोषणा की.

मीडिया के सामने नोरा फतेही ने मांगी माफी

दिल्ली में आयोग के सामने पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए नोरा ने कहा कि इस गाने के ज़रिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कभी कोई इरादा नहीं था. नोरा ने कहा, “मैं बस एक ऐसी स्थिति में फंस गई थी और किसी को नाराज़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे ज़िम्मेदार होना ही होगा. मैं निश्चित रूप से माफ़ी मांगती हूं; हमने लिखित रूप में सारी कार्रवाई पूरी कर ली हैं. NCW बहुत दयालु और मददगार रहा है. हमारे लिए समाज को कुछ वापस देना सचमुच बहुत ज़रूरी है. इसलिए, मैंने फ़ैसला किया कि हमें कुछ अनाथ लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहिए. इस मामले के बाद यही हमारा लक्ष्य है.”

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क्या है विवाद?

बता दें कि ‘सरके चुनर तेरी सरके’ गाने को लेकर विवाद चल रहा था. NCW ने कथित तौर पर चिंता जताई थी कि यह गाना स्वीकार्य सीमाओं को पार कर गया है. ये लोकप्रिय मीडिया में महिलाओं की गरिमा और प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. बाद में इस गाने को ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और आखिरकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद इसे YouTube से हटा दिया गया. इससे पहले, 6 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान नोरा की ओर से उनके वकील पेश हुए थे, जिसके बाद आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया था.

संजय दत्त ने माफी मांगने के साथ ली ये जिम्मेदारी

27 अप्रैल को संजय दत्त भी NCW के सामने पेश हुए थे. सुनवाई के बाद, उनके वकील हेमंत शाह ने कहा, “संजय दत्त को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ‘सरके चुनर तेरी’ गाने के बोल का क्या मतलब है क्योंकि इसे एक ऐसी भाषा में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे वह नहीं समझते हैं. उन्होंने भी इस मामले में माफी मांगी और 50 आदिवासी बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने की पेशकश की है.”

मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस विवाद पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूज़र्स ने गाने की सामग्री की आलोचना की, तो वहीं अन्य लोगों ने रचनात्मक स्वतंत्रता और कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर इसका बचाव किया. फिलहाल, NCW ने सुनवाई के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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