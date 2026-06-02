Home > मनोरंजन > न शर्म, न पछतावा! लाखों की चोरी, फिर भी नहीं उतरा रौब; पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देते दिखे आरोपी

न शर्म, न पछतावा! लाखों की चोरी, फिर भी नहीं उतरा रौब; पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देते दिखे आरोपी

UP News: यूपी के संतकबीरनगर में पुलिस ने दो आरोपियों को चेन स्नेचिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. चोरी करने के बाद भी आरोपियों में बिल्कुल शर्म नहीं है. दोनों मूंछों पर ताव देते दिखाई दे रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 2, 2026 5:34:08 PM IST

मूंछों पर ताव दिखे चोरी-डकैती करने वाले आरोपी
मूंछों पर ताव दिखे चोरी-डकैती करने वाले आरोपी


संतकबीरनगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेन स्नेचिंग मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों के पास कई लाख रुपये के सामन बरामद हुए हैं. पुलिस कस्टडी के दौरान कैमरे के सामने आरोपियों का रौब नहीं उतरा. वो मूंछों पर ताव देते हुए पोज देते दिखे. देखें वीडियो. 

चोरों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने संतकबीरनगर में मुहिया पुल के पास घेराबंदी कर बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद कामिल उर्फ अली और मोहम्मद अहमद उर्फ अली उर्फ नाटे के रूप में हुई है. जांच और तलाशी के दौरान उनके पास से एक चोरी की बाइक, 2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, लाल मिर्च पाउडर, चार मोबाइल फोन, छह सिम कार्ड, एक पर्स, चाबियों का गुच्छा और 10 हजार रुपये नकद बरामद किए गए. हालांकि, पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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क्या है वायरल वीडियो?

जब दोनों आरोपियों को पुलिस में कस्टडी में लिया, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के दौरान दोनों आरोपी मूंछों पर ताव देते दिखे. यह दिखाता है कि गिरफ्तार होने के बाद भी उनके अंदर डर और शर्म नाम की चीज नहीं है. 

बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भागे थे

संदीप कुमार मीना के अनुसार, जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि 23 मई को मेंहदावल क्षेत्र के अछिया गांव में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी थी, फिर उसे 25 हजार रुपये में बेच दिया था.  इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी कि दोनों आरोपी खूब नशा करते थे. पैसे के लिए वह चोरी, डकैती जैसे कामों को करते थे. अगर चोरी करने के दौरान उनका कोई विरोध करता था, तो  उनसे बचने के लिए आरोपी अपने पास लाल मिर्च पाउडर रखते थे. 

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Tags: santkabir nagar newsUP News
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