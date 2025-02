अपमानित करने का इरादा नहीं…चुम दरांग पर किए कमेंट पर एल्विश यादव दी सफाई

मुंबई: फेमस यूट्यूबर और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ के विजेता एल्विश यादव इन दिनों विवादों में घिरे हुए है. बता दें उनके द्वारा पॉडकास्ट के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर हंगामा मच गया है। आरोप है कि उन्होंने ‘बिग बॉस 18’ की कंटेस्टेंट चुम दरांग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं इस टिप्पणी को नस्लवादी करार देते हुए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है।

मामले के तूल पकड़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (APSCW) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने एल्विश यादव को समन भेजा है। आयोग ने उनसे जल्द से जल्द जवाब देने को कहा है। हालांकि एल्विश यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। एल्विश ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखते हुए कहा, “मेरे पॉडकास्ट के एक बयान को संदर्भ से हटाकर गलत अर्थों में प्रचारित किया जा रहा है। मेरा मकसद कभी किसी को आहत करना या अपमानित करना नहीं था। मैं हमेशा सभी का सम्मान करता हूं।”

A statement from my podcast is being taken out of context and presented in a misleading way. There was never any intention to target or insult anyone.I have always believed in respect and inclusivity, and those who know me understand that I have nothing but love for everyone.…

— Elvish Yadav (@ElvishYadav) February 15, 2025