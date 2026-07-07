भगवान श्रीकृष्ण बनकर घर-घर में पूजे गए, लेकिन इसी किरदार ने छीन लिए काम; दर्दनाक है इस स्टार की कहानी

एक वक्त ऐसा था, जब बी आर चोपड़ा की महाभारत को देखने के लिए दर्शकों में जबरदस्त क्रेज हुआ करता था. उस सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने उनके किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया था. अभिनेता की जादुई मुस्कान ने लोगों को दीवाना बना लिया था. लोग उन्हें अपना भगवान समझने लगे थे. लेकिन क्या आपको पता है उनके इस सीरियल के बाद बहुत कम काम मिलता था.

जानवरों के डॉक्टर हैं नीतिश भारद्वाज

आपको बता दें कि नीतीश भारद्वाज असल जिंदगी में इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के डॉक्टर यानी एक क्वालिफाइड वेटरनरी सर्जन थे. वह मुंबई के एक रेस्ट कोर्स में घोड़ों का इलाज करते थे. लेकिन उनके एक्टिंग के शौक ने उन्हें महाभारत में भगवान का रोल दिलाया. बताया जाता है कि वह इतना बड़ा रोल करने में खबराते थे. वह चाहते थे कि उन्हें अभिमन्यु या विदुर का छोटा सा रोल

मिले.

लोग देखते ही पैरों पर गिर जाते थे

इस सीरियल ने उन्हें इतनी पहचान बनाई की लोग उन्हें असल जिंदगी में भी भगवान समझने लगे. वह असल जिंदगी में साधारण

कपड़ों में रास्ते से गुजरते तो लोग उनके पैरों में गिर जाते और आउटडोर शूटिंग केदौरान तो भीड़ उनके दर्शन के लिए पूरी की

पूरी ट्रेनें और बसें तक रोक दिया करती थी.

काम के लिए उठानी पड़ी समस्या

भगवान का रोल करने के कारण वो कोई और रोल नहीं कर पाते थे. श्री कृष्ण का वो किरदार इतना विराट और भारी साबित हुआ कि उसके बाद बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह नीतीश को किसी आम रोमांटिक हीरो या विलेन के रोल में कास्ट कर सके. मेकर्स को डर था कि अगर पर्दे पर भगवान को किसी आम इंसान की तरह रोते, रोमांस करते या विलेन से पिटते दिखाया गया तो दर्शक सिनेमाघरों के पर्दे फाड़ देंगे. इस रोल के बाद उन्हें बहुत कम काम मिले.

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