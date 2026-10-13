‘तुम्हें मेरे साथ सोना होगा…’, जब इस हसीना के सामने डायरेक्टर ने रखी घटिया मांग, फिर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीति टेलर. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ पहले काम कर चुके एक डायरेक्टर ने फिल्म में मौका देने के बदले उनसे बेहद घटिया मांग की थी. इस घटना से वह काफी परेशान हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों से दूरी बना ली. जानिए पूरा मामला.

एक्ट्रेस ने क्या बताया?

हॉटरफ्लाई के साथ बातचीत में एक्ट्रेस नीति टेलर ने डायरेक्टर की घटिया मांग के बारे में बताया. अभिनेत्री ने कहा, ‘जिस डायरेक्टर ने मेरे साथ पहली फिल्म की थी, उसने मुझे दूसरी फिल्म के लिए कॉल किया, जब हमारी फिल्म खत्म हो गई. फिर उसने कहा, ‘लेकिन इस बार तुम्हें मेरे साथ सोना होगा’. तुम्हें पता नहीं होता, तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करना है. मैंने बस कॉल काट दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अपनी मां को कॉल किया और मैं सोच रही थी सोचो बूढ़ा आदमी ऐसा.’

फिल्मों से बनाई दूरी

अभिनेत्री ने आगे बताया, ‘मैंने उसे दूसरी लड़कियों के साथ देखा और ऐसी ही चीज़ें कीं. मुझे कभी नहीं पता था कि वह मेरे साथ ऐसा कब करने की कोशिश करेगा. तभी मैंने तय किया कि मैं फिर कभी कोई फ़िल्म नहीं करूंगी. मैं बस हैरान रह गई, और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया. मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं सदमे में थी.’ आपको बता दें कि उन्होंने इंटरव्यू में डायरेक्टर की पहचान नहीं बताई.

एक नजर नीति तिवारी के करियर पर