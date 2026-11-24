एक्ट्रेस नित्या मेनन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने पुराने रिश्तों और शादी को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि कुछ रिश्तों से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे रिश्ते उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. नित्या ने साफ किया कि वह शादी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि शादी करने से पहले सही जीवनसाथी की तलाश करना चाहती हैं.

नित्या मेनन ने पुराने रिश्तों पर क्या कहा?

नित्या मेनन ने गोबीनाथ के पॉडकास्ट में बताया कि उनके लिए पुराने रिश्तों से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा करना सही समझा. उन्होंने कहा कि कुछ रिश्तों में उन्हें ऐसा महसूस होता था, जैसे उनकी आजादी छिन रही हो और वह खुलकर जी नहीं पा रही हों. नित्या मेनन के मुताबिक, यह डर नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास था, जिसने उन्हें उन रिश्तों से दूर होने का फैसला लेने पर मजबूर किया.

शादी के खिलाफ नहीं हैं एक्ट्रेस

नित्या ने कहा कि ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी सुकून मिला. उन्होंने साफ किया कि वह शादी के खिलाफ नहीं हैं और शादी करना चाहती हैं. हालांकि, वह सिर्फ शादी करने के लिए किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहतीं. नित्या के मुताबिक, वह ऐसे जीवनसाथी की तलाश में हैं, जो उन्हें आजादी दे और उनकी जिंदगी में किसी तरह की रोक-टोक न करे. अगर उन्हें ऐसा इंसान नहीं मिला, तो वह शादी नहीं करेंगी.

नित्या मेनन का वर्कफ्रंट