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Nita Ambani Ganpati Celebration: गणपति बप्पा के स्वागत पर झूम उठीं नीता अंबानी और बहू राधिका; एंटीलिया में दिखा भव्य नजारा

Nita Ambani Ganpati Celebration: गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, अंबानी परिवार ने डांस और खुशी के साथ अपने मुंबई वाले घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया. गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं, 10 दिन का हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है.

By: Heena Khan | Published: September 14, 2026 1:14:05 PM IST

nita ambani ganpati celebration
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Nita Ambani Ganpati Celebration: गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, अंबानी परिवार ने डांस और खुशी के साथ अपने मुंबई वाले घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया. गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं, 10 दिन का हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है. इस साल, गणेश चतुर्थी आज यानी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. यह त्योहार लोगों के घरों में और बड़े पैमाने पर सजाए गए पब्लिक पंडालों में गणेश की मूर्तियों की स्थापना के साथ मनाया जाता है. यह 25 सितंबर को किसी पानी में मूर्ति के विसर्जन के साथ खत्म होगा.

अंबानी ने एंटीलिया में बप्पा का स्वागत किया

इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले अपने मुंबई वाले घर एंटीलिया में गणपति बप्पा के आने का जश्न डांस और हंसी-मजाक के साथ मनाया. त्योहार गणपति स्थापना के साथ शुरू होता है, जब भक्त भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूजा-पाठ और आरती जैसे रीति-रिवाज करते हैं. एंटीलिया में बप्पा की एक सुंदर और बड़ी मूर्ति लाई गई, जहाँ नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने रीति-रिवाजों और खुशी के साथ इसका स्वागत किया. 62 साल की नीता अंबानी, अरबपति मुकेश अंबानी की पत्नी हैं. उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका अंबानी से हुई है.

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नीता अंबानी ने किय डांस 

ऑनलाइन शेयर किए गए विज़ुअल्स में नीता अंबानी एंटीलिया में बप्पा के स्वागत के लिए डांस करती दिख रही हैं. जो मुंबई में अंबानी परिवार का 27 मंज़िला आलीशान घर है. इस पल को ढोल की थाप और फूलों की पंखुड़ियों से सजाया गया था. इस मौके के लिए एंटीलिया को भी सजाया गया था. गणपति बप्पा के आने के लिए घर को रोशनी और फूलों से सजाया गया था. मूर्ति को अंदर लाते समय “गणपति बप्पा मोरया” के नारे सुनाई दिए.

Tags: ganesh chaturthinita ambaniviral video
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