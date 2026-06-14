जिस्मफरोशी का दलदल, कंकाल जैसा शरीर और लावारिस लाश; साउथ एक्ट्रेस निशा नूर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी

मनोरंजन की दुनिया बाहर से चकाचौंध लगती है. लेकिन इसके पीछे कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिससे आप अनजान हैं. सिनेमाई दुनिया में जगह बनाना किसी भी नए एक्टर के लिए आसान नहीं होता है. अगर जगह मिल भी जाए, तो वहां टिके रहना काफी मुश्किल है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं, निशा नूर. अभिनेत्री निशा नूर ने अपने करियर में कमल हासन, रजनीकांत समेत कई दिग्गज सितारों संग काम किया था. लेकिन वह फिल्मों में ज्यादा सफल नहीं हो सकीं. और अंतिम समय में उनका शरीर कंकाल हो गया था. बताया जाता है कि उनकी लाश लावारिस पड़ी रही और कोई उठाने वाला नहीं था. महज 45 वर्ष की उम्र में इस खूबसूरत हसीना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

कौन थीं निशा नूर?

निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को तमिलनाडु के तंबारम हुआ था. 1980 के दशक में निशा नूर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं. उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था. अपनी खूबसूरती और दमदार अभिनय के कारण उन्होंने काफी पहचान बनाई और दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था. निशा नूर ने बालाचंद्रन, विसु और चंद्रशेखर जैसे मशहूर निर्देशकों के साथ काम किया था. इसके अलावा उन्होंने रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े सितारों के साथ भी फिल्मों में काम किया. हालांकि, समय के साथ उनका करियर कमजोर पड़ने लगा और उन्हें फिल्मों में काम मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

इन फिल्मों में किया काम

साल 1980 में तमिल फिल्म ‘मंगला नायगी’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने ‘इलमाई कोलम’, ‘एनक्कागा काथिरु’ और कमल हासन की ‘टिक टिक टिक’ जैसी फिल्मों में भी काम किया था.

जिस्मफरोशी में धकेला गया

बताया जाता है कि निशा नूर की शादी उनके ही चचेरे भाई से हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुई थीं. लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उनका तलाक हो गया था. जब निशा नूर को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया. इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निर्माता ने उन्हें वैश्वावृत्ति के धंधे में धकेल दिया. हालांकि, इस जानकारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

कंकाल हो गया था शरीर

फिल्मी दुनिया से दूर होने के बाद कई सालों तक एक्ट्रेस निशा नूर का पता नहीं चला. फिर एक दिन उन्हें दरगाह के बाहर सड़क पर बहुत ही भयंकर हालत में सोते हुए पाया गया था. उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि शरीर की हड्डियां दिख रही थीं. पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई, तो उनकी हालत देखकर उन्हें कोई पहचान नहीं पाया. इसके बाद एक मुस्लिम समुदाय के एनजीओ ने उनकी सहायता की.

लावारिश पड़ी रही लाश

साल 2007 में 23 अप्रैल को निशा नूर का एक अस्पताल में निधन हो गया था. और उनकी लाश को उठाने वाला उनका कोई अपना नहीं था. बताया जाता है कि वह एड्स से पीड़ित थीं. इसीलिए उनकी हालत इतनी दर्दनाक हो गई थी. इसी तरह एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस का 45 साल की उम्र में दर्दनाक तरीके से गुमनामी में मौत हो गई.

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